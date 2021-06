Voetballer Jan Paul van Hecke kijkt vooruit: 'Engeland is het walhalla, maar ook enorm zwaar'

Binnenkort heeft hij overleg met zijn Engelse werkgever. "Als er veel uitzicht is op speelminuten vecht ik natuurlijk graag voor mijn kans." Maar de kans is groot dat Van Hecke wederom wordt verhuurd.

Stormachtig debuut

Na zijn stormachtige debuutseizoen bij NAC Breda verliep de transferperiode voor Jan Paul van Hecke vorig jaar zomer al even veelbewogen. Begin september werd na veel geruchten bekendgemaakt dat de 20-jarige verdediger voor enkele miljoenen euro's naar het Engelse Brighton zal vertrekken.

Geen speeltijd

In de Premier League speelde Van Hecke het afgelopen seizoen echter geen minuut. "Het plan van de club was om me eerst ervaring op te laten doen in het Championship", vertelt Van Hecke, maar die vond het nog te vroeg. "Ik had pas vijftien wedstrijden voor NAC gespeeld, dus leek het me verstandiger om eerst in de Eredivisie ervaring op te doen."

Nog voor hij voet had gezet op Engelse grond werd hij verhuurd aan Heerenveen. Met de Friezen begon hij uitstekend aan het seizoen. "Rond de winterstop stonden we zesde of zevende, maar daarna kwam de klad erin." Van Hecke raakte vlak na de jaarwisseling zelfs even zijn basisplaats in het hart van de verdediging kwijt.

Niet bij de pakken neerzitten

"Er met de pet naar gooien zit niet in mijn aard." Hij knokte zich terug in het elftal van trainer Johnny Jansen, maar moest dat doen op de voor hem onbekende rechtsbackpositie. "Daar ben ik niet op m'n best. Ik heb er toen met mijn broer ook veel over gesproken."

Voetbalfamilie

Want Klaas (23) speelt bij vv Kloetinge op die positie. Klaas van Hecke: "Het was natuurlijk mooi dat hij weer mocht spelen, maar Jan Paul is toch het best centraal achterin." Uiteindelijk keerde de Zeeuw na enkele weken weer terug op zijn vertrouwde stek. "Ik speelde niet groots, maar wel gewoon een zesje. Goed genoeg om de trainer te overtuigen", vertelt Jan Paul.

De Premier League is een van de sterkste competities ter wereld. " Voetballer Jan Paul van Hecke

Heerenveen en Van Hecke sloten het seizoen af op de twaalfde plek in de Eredivisie. "Jammer dat we de goede start van het seizoen geen vervolg konden geven." Voor Van Hecke was dit seizoen vooral belangrijk om ervaring op te doen. Om zo, stukje bij beetje, klaargestoomd te worden worden voor het Britse voetbal. "Engeland is niet voor niets het walhalla van het voetbal. De Premier League is één van de sterkste competities ter wereld."

Vechten voor een kans

Het is de vraag welke volgende stap de verdediger op zijn pad zal zetten. Heerenveen zou hem dolgraag nog een seizoen huren want Van Hecke voetbalde zich met zijn vechtlust en fysieke kracht de Friese supportersharten in. "Dat is een goed teken natuurlijk. Dan heb er in ieder geval niet niets van gebakken", zegt hij lachend.

Jan Paul van Hecke in duel met Ajacied Dusan Tadic (foto: Orange Pictures)

De komende weken moet duidelijk worden hij volgend seizoen precies gaat spelen. Nu is het tijd om even thuis in Zeeland op te laden. "Natuurlijk is het fijn om weer thuis te zijn en familie en vrienden weer eens langere tijd te kunnen zien."