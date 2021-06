GGD: Lagere vaccinatiegraad Reimerswaal en Tholen nog niet té laag

Een mevrouw wordt gevaccineerd in de Zeelandhallen. (foto: Omroep Zeeland) (foto: Omroep Zeeland)

Ligt de gemiddelde vaccinatiegraad onder 65-plussers landelijk op minimaal 87 procent, in Tholen en Reimerswaal ligt deze tussen de 60 en 84 procent. In de rest van Zeeland ligt de vaccinatiegraad boven de 85 procent. De percentages zijn gebaseerd op het aantal mensen dat minimaal één keer is gevaccineerd.

In gemeentes in de zogenoemde Biblebelt ligt de vaccinatiegraad over het algemeen altijd lager dan in de rest van Nederland. In Urk is de vaccinatiegraad verreweg het laagst. Daar heeft 20 tot 39 procent van de 65-plussers een eerste vaccinatie gehad. Andere gemeentes die laag scoren zijn Neder-Betuwe en Staphorst.

Hoopvolle tekens

Ondanks de lagere vaccinatiegraad maakt de GGD in Zeeland zich vooralsnog niet heel druk. Als voorbeeld hiervoor neemt de gezondheidsdienst de leeftijdsgroep 70 tot 79 jarigen. Deze groep geeft volgens de GGD een beter beeld van de vaccinatiebereidheid in Zeeland, omdat iedereen in deze groep die dat wil al volledig gevaccineerd is.

Hierin scoren Reimerswaal en Tholen wel lager dan in de rest van Zeeland (89,4 procent), maar nog wel voldoende. Reimerswaal (77,1 procent) en Tholen (79,1 procent) zitten net boven de 75 procent. Voor een goede bescherming is een vaccinatiegraad van 75 procent nodig.

Als deze trend zich doorzet onder de andere leeftijdsgroepen, zou dit volgens GGD Zeeland voldoende moeten zijn om het virus in te dammen.

Hoewel er minder prikken zijn gezet in Reimerswaal en Tholen, maakt de GGD zich nog geen grote zorgen (foto: Omroep Zeeland)

Maar de GGD houdt wel een slag om de arm. "We weten niet wat de vaccinatiegraad onder andere, vooral jongere, leeftijdsgroepen zal zijn." Deze groepen moeten nog geprikt worden.

Verder zegt de gezondheidsdienst Reimerswaal en Tholen goed in de gaten te houden: "We zijn met de betreffende gemeenten doorlopend in gesprek om de vaccinatiegraad te monitoren en bespreken we of er mogelijkheden zijn om de vaccinatiegraad te verhogen."

Reimerswaal en Tholen zien vooralsnog geen reden om nu maatregelen te nemen.

De burgemeester van Reimerswaal: José van Egmond (foto: Gemeente Reimerswaal/Omroep Zeeland)

Vorige maand grepen de burgemeesters van Reimerswaal en Tholen wel in. Naar aanleiding van de hoge besmettingscijfers in hun gemeenten stuurden ze de inwoners een open brief. Daarin riepen ze iedereen op de coronamaatregelen na te leven, en om een vaccinatie te halen. Waarbij burgemeester José van Egmond van Reimerswaal opmerkte dat de vaccinatiebereidheid nu hoger ligt dan bij andere vaccinaties.

Opnieuw een oproep

Om alle 60-plussers (ook buiten Zeeland) die nog niet zijn gevaccineerd te bewegen om alsnog een vaccinatie te gaan halen, krijgen zij opnieuw een uitnodigingsbrief voor coronavaccinatie op de mat.

60 tot 64 jarigen die eerder een prik met AstraZeneca hebben geweigerd kunnen vanaf 5 juni een nieuwe afspraak maken. Zij worden gevaccineerd met Pfizer of Moderna.