Sergio Herman stapt uit The Jane in Antwerpen en begint mosselrestaurant

Sergio Herman in The Jane (foto: ANP)

De sterrenchef verkoopt zijn aandelen aan chef-kok Nick Bril, die al in de keuken stond in The Jane. De twee kennen elkaar al langer, Bril ging op 19-jarige leeftijd aan de slag in Hermans restaurant Oud Sluis. De Vlaamse zakenkrant De Tijd weet te melden dat de twee in een goede verstandhouding uit elkaar gaan.

Trots

"The Jane Antwerp heeft ons vanaf het eerste moment uitgedaagd, zowel creatief als culinair en ik kijk met trots terug op alles wat we hier bereikt hebben", aldus Herman tegen de zakenkrant. Herman begon het restaurant dat in een kerk is gevestigd in 2014. Hij wil zich verder richten op de internationale groei van zijn restaurants.

Syrco Bakker van restaurant Pure C (foto: Omroep Zeeland)

Toch begint Herman deze zomer een nieuw restaurant, al is dat wel tijdelijk. Samen met Syrco Bakker, chef-kok in Hermans restaurant Pure-C in Cadzand-Bad, begint hij voor zes weken een mosselrestaurant in Zeebrugge. Het pop-uprestaurant opent op 1 juli.

Pikant detail: Oud Sluis, het restaurant waarmee Herman succesvol werd, begon ooit als mosselrestaurant, van vader Herman, Ronnie.

