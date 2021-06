Het hangcultuurseizoen is voor de tweede keer van start gegaan: 'Nu zijn we echt los'

In totaal zijn er zeven hangcultuurmosselkwekers in Zeeland. Eén van de kwekers besloot het seizoen een paar dagen eerder te openen: "Er is iets voorgevallen, maar niks bijzonders. Je hebt altijd wel eens iets onderling. Dit soort dingen gebeuren. We kunnen nog wel met elkaar door één deur", vertelt Barbé. Mosselkweker Jan Bout uit Bruinisse onderstreept dit: "Je kunt niemand tegenhouden. Het seizoen start altijd 1 juni, dus wij gaan vandaag van start."

Weersomstandigheden

Daarnaast spelen ook de weersomstandigheden een rol: "Het is volledig afhankelijk van de natuur wanneer de hangcultuurmosselen klaar zijn. Op de ene locatie kunnen de mosselen eerder goed zijn dan op de andere locatie. Bij ons zijn ze vanaf nu echt goed. Vorige week waren ze er nog niet klaar voor", legt Barbé uit.

Hangcultuurmosselen verschillen van bodemcultuurmosselen omdat ze anders gekweekt worden. In het water drijven tonnen waaraan touwen met lussen vastzitten. Aan die touwen groeien de hangcultuurmosselen. Ze groeien dicht onder het wateroppervlak. Het voedselaanbod is daar rijker, waardoor de mosselen een paar weken eerder verkrijgbaar zijn dan mosselen van de bodem. Bovendien zijn hangcultuurmosselen vrij van zand en slik. Na ongeveer twee jaar zijn ze groot genoeg om geoogst te worden.

Aan de kwaliteit van de hangcultuurmosselen zal het in ieder geval niet liggen: "We zijn heel tevreden met de opbrengst. Er zit veel vlees aan", vertelt Bout. "Het is altijd weer een verrassing hoe ze er precies uitzien, maar ze zijn gelukkig heel goed. Met het mooie weer worden ze alleen maar beter. Nu zijn ze al goed, over een paar weken zijn ze super", aldus Barbé.

De Zeeuwse mosselvissers hebben zo'n 2 tot 2,5 miljoen kilo aan hangcultuurmosselen: "Daar kunnen we ongeveer zes weken aan mosselen van verkopen. Daarna start het bodemcultuurseizoen. Dit is dus een mooie overbrugging."

Jan Bout heeft vandaag de eerste hangcultuurmosselen opgevist (foto: Omroep Zeeland)

