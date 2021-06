Corona in Zeeland: 31 nieuwe besmettingen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

De meeste besmettingen, zeven in totaal, zijn geconstateerd in de gemeente Veere. In Reimerswaal kwamen er vijf besmettingen bij en in Vlissingen vier. In Borsele en Middelburg zijn er sinds gisteren geen nieuwe geregistreerde coronabesmettingen bij gekomen.

Aantal positieve tests per gemeente

Gemeente vr 28 mei za 29 mei zo 30 mei ma 31 mei di 1 juni Borsele 0 3 1 2 0 Goes 5 13 3 3 2 Hulst 0 0 1 0 1 Kapelle 2 6 1 0 2 Middelburg 4 9 4 2 0 Noord-Beveland 1 0 3 0 1 Reimerswaal 7 8 13 7 5 Schouwen-Duiveland 9 9 8 7 1 Sluis 2 4 1 0 2 Terneuzen 9 9 3 4 3 Tholen 8 3 14 7 3 Veere 2 6 4 4 7 Vlissingen 1 6 6 4 4 Totaal Zeeland 50 76 62 40 31

Aangezien de registratie door het RIVM van dag tot dag kan fluctueren, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaal aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's. Na een flinke daling in alle regio's, is op Walcheren een lichte stijging te zien. In de andere regio's blijft het aantal besmettingen nagenoeg gelijk.

Aangezien de inwonertallen van de Zeeuwse gemeenten nogal uiteenlopen, is het een eerlijkere vergelijking om te kijken naar het aantal besmettingen naar inwonertal. Daarom wordt op de onderstaande kaart het aantal nieuwe besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners in beeld gebracht.

Relatief de meeste besmettingen in Zeeland zijn in Reimerswaal geconstateerd: 245 per 100.000 inwoners. In Hulst zijn naar verhouding de minste besmettingen: 22 per 100.000 inwoners in de afgelopen week.