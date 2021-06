Internationale samenwerking nodig voor bestrijding criminaliteit in Zeeuwse zeehavens

Het is het doel van een voorstel, van Tweede Kamerleden Mirjam Bikker (ChristenUnie) en Anne Kuik (CDA), die vandaag met een ruime meerderheid is aangenomen. "De politiek heeft er de mond van vol, nu is het tijd voor daden. Ik hoop met de motie dat duwtje te geven", zegt Mirjam Bikker tegen Omroep Zeeland.

Haven in Terneuzen (foto: Otto Vosveld)

Het is al jaren bekend: de kleine zeehavens in onze provincie hebben te kampen met criminaliteit, waaronder drugssmokkel. Iedereen is het erover eens dat er een probleem is én dat er wat moet veranderen. Maar tot daden komt het nog te weinig, vinden de kamerleden. "Ik zie in de haven dat ze hard werken maar je ziet ook dat criminelen steeds nieuwe manieren vinden om die rommel hier te krijgen", zegt Bikker. Vorige week vrijdag was ze op werkbezoek in de Zeeuwse havens om te kijken praten met betrokkenen.

Doorgeladen wapens

Ze hoorde daar onder meer over de vindingrijkheid van de criminelen, maar ook over hoe de mensen die de vrachten en schepen controleren hun werk ervaren. "De douane vertelde me dat ze doorgeladen automatische wapens vonden, en wat dat met ze doet. Moet u zich eens voorstellen."

De criminelen gaan geraffineerd te werk. Niet alleen vinden ze steeds nieuwe manieren om hun spullen via de schepen aan wal te krijgen, ook het havenpersoneel wordt door de bendes benaderd. Bikker heeft maar een ding te zeggen tegen die havenmedewerkers: "Blijf er weg van! Als je twijfelt, ga er niet op in, je komt er nooit meer uit."

Tweede Kamerlid Mirjam Bikker (midden) was vrijdag nog op werkbezoek in de Zeeuwse havens. (foto: ChristenUnie)

Weerbaarheid

Kamerlid Bikker pleit met haar motie voor meer weerbaarheid. Van de havens, het personeel, de rederijen, van iedereen. En dat bereik je volgens haar alleen met goede samenwerking. "Als je hier in Terneuzen goed je best doet en het gaat vervolgens in Antwerpen mis, dan heb je er nog niks aan."

De motie gaat over België en Duitsland maar het liefst breidt ze de samenwerking nog verder uit, naar 'de overkant', bijvoorbeeld. Alleen zo kom je tot de oorzaak en een gedegen aanpak, vindt ze. "Dat het niet alleen maar dweilen is, maar dat we weten waar het water vandaan komt, of de emmer groot genoeg is en vooral hoe de kraan dicht moet."

Gebruik die zooi niet! Bedenk wat voor ellende het teweeg kan brengen." Mirjam Bikker, Tweede Kamerlid ChristenUnie

Niet dat Bikker de illusie heeft de haven ooit helemaal smokkelvrij te krijgen. Maar als we samenwerken, kunnen we het probleem flink indammen, is haar gedachte. Iedereen kan meehelpen, dus ook Zeeuwen die weleens drugs nemen. Of juist vooral tegen hen, zegt Mirjam Bikker: "Gebruik die zooi niet! Bedenk wat voor ellende het teweeg kan brengen."