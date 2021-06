Pratende prullenbak reist door Goes

Midden op de Grote Markt staat 'ie onopvallend te wezen. Xandro had er liever één gewild in de vorm van een gans, maar dat bleek te ingewikkeld. Dus is het een gewone bak, maar hij praat wel en daar wordt een jongen van een jaar of 10 erg door verrast: "Een pratende prullenbak!" Hij denkt wel dat mensen liever spullen in deze prullenbak gooien dan in een andere, maar hij weet niet waarom.

Ietsjes harder

De meeste mensen reageren enthousiast op de beleefd dankende bak, maar één man heeft nog wel een tip voor de makers: "Hij praat zo zacht dat ik het bijna niet hoor. En dan blijf ik er dus ook niet voor stilstaan." Misschien kan de volumeknop dus nog iets omhoog.

Samenpersen

Ander voordeel van deze afvalbak is dat hij afval samenperst zodat hij minder vaak geleegd hoeft te worden. De gemeente zoekt uit of dat een besparing oplevert. De bak is makkelijk verplaatsbaar en zal gaan reizen door Goes.