34 Zeeuwen kregen verkeerde testuitslag. Kloppen de coronacijfers nu nog wel?

Een woordvoerder van het RIVM, het instituut dat alle positieve testuitslagen verzamelt en bij elkaar optelt, laat weten dat de correctie met terugwerkende kracht wordt uitgevoerd. Oftewel: de foutieve gegevens die vorige week donderdag t/m zondag zijn ingevoerd, worden op die dagen aangepast.

De 34 valse besmettingen, worden dus bijvoorbeeld niet van de gemelde besmettingen van vandaag afgetrokken. Zodra de GGD de foutieve gegevens doorgegeven heeft, zal dit aangepast worden in de registratie van het RIVM.

Wat ging er mis?

Door een aanpassing van het laboratoriumsysteem in Goes werden de testwaardes van ongeveer 250 mensen verkeerd doorgegeven aan het landelijke systeem. Het ging om mensen die tussen donderdag 27 mei en zondag 30 mei een coronasneltest of antigeentest hadden laten afnemen in Goes of Bergen op Zoom.

Die mensen kwamen voornamelijk uit Brabant, 34 Zeeuwen kregen een foutieve testuitslag. De uitslagen van deze testen werden beoordeeld in het laboratorium voor medische microbiologie van Adrz in Goes. Gisteren werd de fout ontdekt. Mensen die een foutieve uitslag hebben ontvangen, zijn gebeld door de GGD.