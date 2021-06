Goedemorgen! Op haring vissen op de Brouwersdam en stormloop op Zeeuwse oorlogsfilm

Vissers staan in deze tijd in groten getale op de Brouwersdam. Ze vissen naar haringen, die in het voorjaar naar de Grevelingen zwemmen om daar te paren. Het is soms zo druk dat het duw- en trekwerk wordt om het beste visstekje te bemachtigen. De visserij trekt ook zeehonden aan, die de ondermaatse haringen toegeworpen krijgen.

Sportvissers vangen soms tientallen haringen op de Brouwersdam (foto: Omroep Zeeland)

Werknemers van bedrijven in de metaal- en elektrosector leggen morgen opnieuw het werk neer. Ze staken voor een betere cao. Het personeel van onder meer Damen in Vlissingen wil meer loon, een betere balans tussen werk en privé, minder flexwerk en ze willen eerder kunnen stoppen met werken. Het is donderdag de zestiende dag dat er in de regio gestaakt wordt.

Slag om de Schelde

Er is een stormloop gaande op de kaartjes voor de bioscoopfilm Slag om de Schelde. Dat zegt distributeur September film. De film, die deels in Zeeland is opgenomen, is de duurste Nederlandse film in vijftien jaar tijd.

Op de avond van de première in Vlissingen werd de lockdown afgekondigd. De film vertelt het verhaal over de vergeten slag om de Schelde, die een belangrijke rol speelde in de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog.

De première van de Slag om de Schelde in Vlissingen. (foto: ANP)

Het weer

Het is zonnig en warm. De temperaturen lopen op tot 26 graden. Aan de stranden is het enkele graden koeler. De oostelijke wind is zwak tot matig. Geleidelijk wordt de wind noordoostelijk. In de loop van de avond kunnen er wolkenvelden voorkomen en is er een kleine kans op een (onweers)bui.