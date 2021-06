Draaiorgelman Peter is terug in Middelburg: 'Het voelt weer als een warm bad'

Uit het draaiorgel klinkt 'Vogeltje wat zing je vroeg'. Dekker staat erbij met een grote glimlach en zijn oude, vertrouwde metalen geldbus. "Ik heb dit gemist", zegt hij. "Mensen vertellen soms hele verhalen en zijn blij me weer te zien. Ik heb hier ook vriendschappen gesloten dus het was jammer dat ik zo'n tijd niet kon komen."

Vorig jaar zomer heeft Dekker het wel een keer geprobeerd, maar zonder succes. "Ik dacht, met mooi weer lopen er wel wat mensen door de stad, maar ik had die dag 26 euro verdiend. Daar kan ik helaas niet voor komen."

Ineens veel thuis

Dus zat Dekker thuis, en gaf les aan zijn kinderen. "Dat is niets voor mij want normaal gesproken ben ik altijd op pad. Ik heb jaarlijks zo'n honderd opdrachten die op twee na afgebeld waren. Mijn werk was compleet weggevallen."

Feliciteren op de stoep

Tot de dag waarop een bloemenhandelaar hem belde. Hij wilde met hem langs zeven verzorgingshuizen. "Dat hebben we gedaan. Ja, en bij het derde adres noemde hij mijn naam in de media. Nou dat werd zo gigantisch opgepikt dat ik me in leven heb kunnen houden met mijn collega's. Mensen feliciteren op de stoep omdat de familie er niet bij mocht zijn. Bij bejaardenhuizen, bij gehandicapteninstellingen, noem maar op. De gekste dingen hebben we gedaan."

Draaiorgelman Dekker weer terug op straat in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Hij verwacht ook dat daar de toekomst ligt van zijn draaiorgelbestaan. Want de magie van een draaiorgel op straat, neemt af. "Vroeger reed je met het draaiorgel door armere wijken zodat mensen die het niet breed hadden ook naar de muziek konden luisteren die op dat moment hip was. Tegenwoordig kun je overal muziek vandaan halen."

Daarnaast zijn er volgens de orgelman nog maar weinig mensen die met contant geld op zak lopen. "Daarom heb ik een pinapparaat op uitschuifbare stok, geheel coronaproof. Je moet wel met de tijd meegaan anders red je het niet", aldus Dekker.

Liefde voor het draaiorgel zat er al vroeg in

Op jonge leeftijd was Dekker al verknocht aan het draaiorgel. "Mijn moeder bracht me naar de crèche en daar stond buiten altijd een draaiorgel. Ik ging er dan bij op de grond liggen en wilde niet naar binnen", vertelt de orgelman.

Zijn moeder hield van het strand en tijdens een dagje Scheveningen stond het orgel er weer. "Mijn moeder was me opeens kwijt en dacht dat ik in de zee was, maar ik lag weer voor het orgel", zegt Dekker lachend.