Zeeuwse herdenkingsbossen bijna vol, nieuwe locatie gezocht

Elk jaar in december worden alle bomen die zijn aangevraagd voor het Abbekindersebos, zoals dit Bos van de Toekomst heet, in één keer geplant. Volgens Karel Leeftink van Staatsbosbeheer zullen dat dit jaar waarschijnlijk rond de zeventig bomen zijn.

Na nog zo'n jaar is het bos tussen Kloetinge en Kapelle vol. Waar het volgende herdenkingsbos gaat komen kan hij nog niet zeggen. "Daar zijn we nog mee bezig."

Het is geen kerkhof

Herdenkingsbossen zijn minder beladen dan begraafplaatsen, vindt Leeftink. "Een kerkhof doet je vooral aan de dood denken, in de natuur tussen de bomen gaan gedachtes volgens mij verder, wat dieper."

Het bos is ook niet enkel bedoeld voor het herdenken van overleden dierbaren, benadrukt Leeftink. De geboorte van een kind of kleinkind, een jubileum, een huwelijk, het vieren van een vriendschap of liefde kan ook een reden zijn om een boom te planten.

Voor Corry Vogels uit Kloetinge is het 'Bos van de toekomst' bij Kapelle een fijne plek om naar toe te gaan. Er staan vier jonge bomen in een rij die voor haar van grote waarde zijn.

Symbool van vriendschap

Toen Laura, een goede vriendin van Corry ernstig ziek werd, sprak ze de wens uit om een boom te krijgen in het 'Bos van de toekomst'. "Ze wilde graag dat er na haar overlijden een plekje was waar haar man naartoe kon en eventueel ook familie of vrienden. En dat er nog iets was wat aan haar herinnerde."

Als je een boom wilt planten in het bos kun je kiezen uit verschillende bomen zoals uit een tamme kastanje, linde, beuk, eik, esdoorn, zwarte els en fladderiep. Bij de boom kun je een paaltje laten plaatsen met een naam en een tekst of gedicht. De man van Corry Vogels koos voor onderstaande tekst. Je bent verder

in je leven dan je denkt.

De klok tikt onverbiddelijk door,

seconde na seconde,

uur na uur.

Pluk de dag en geniet ervan.

Ze wilde tegelijkertijd ook een boom voor haar man, naast haar eigen boom. Corry vond het gebaar zo mooi dat ze besloot om samen met haar man ook een boom te planten in dezelfde rij. Nu staan ze alle vier naast elkaar als symbool van hechte vriendschap. "We waren vrienden in het leven en ook nu nog."

In het herdenkingsbos is het mogelijk om as van een nabestaande bij de boom te verstrooien, urnen mogen er niet geplaatst worden. Corry legt uit dat er bij Laura een deel van haar as is uitgestrooid bij haar eigen boom en een deel bij de boom van haar man. "Omdat zij dat ook graag zo wou."