Sluizen en bruggen in Zeeland weer vaker open

Een open Zeelandbrug (foto: Lia van der Laan)

Bij het sluizencomplex in Veere is nu een extra werkplek ingericht. "Dat betekent dat je ook vanaf die plek de monitoren kan bedienen", zegt verantwoordelijk gedeputeerde Harry van der Maas. Die werkplek blijft in stand, ook na corona. "Je weet niet wat zich in de toekomst nog voordoet."

Efficiënt bleek niet coronaproof

Tot nu toe had Zeeland één nautische centrale, gevestigd bij het station in Vlissingen. "Die was gewoon te krap", zegt Van der Maas. De centrale is efficiënt ingericht, zodat je met een aantal mensen meerdere schermen kan bedienen. Anderhalve meter afstand houden is daar niet te doen. Vanuit de nautische centrale worden de bruggen en sluizen bij het kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug bediend.

En dus besloot de provincie de bezetting terug te schroeven en de openingstijden van sluizen en bruggen aan te passen, tot onvrede van - vooral - de pleziervaart.

Gisteren is het oude draaischema weer ingegaan en gaan bruggen en sluizen weer net zo vaak open als voorheen. Dus voor de voetgangers, fietsers en automobilisten onder ons: je kan weer vaker bootjes kijken.

