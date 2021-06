Zorgen over toekomst van de brandweer in Zeeland, 'vrijwilligers willen zich niet tweederangs voelen'

Brandweer (archieffoto) (foto: HV Zeeland)

Nu is het zo dat brandweervrijwilligers hetzelfde werk (kunnen) doen als hun beroepscollega's, die daarvoor betaald krijgen. Dat is in strijd met het Europese recht. Dat zegt: gelijk werk verdient een gelijke beloning.

Brandweermensen uit andere dorpen

Om dat probleem op te lossen, wil demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat vrijwilligers minder taken mogen uitvoeren dan hun beroepscollega's. Zo mogen ze dan bijvoorbeeld maar één specialisme uitvoeren.

"Iemand die gespecialiseerd is in hulpverlening, kan dan bijvoorbeeld niet als eerste uitrukken om een brand in een flat te blussen", geeft Marcel Dokter, voorzitter van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers, als voorbeeld. "Dan zou het zomaar kunnen dat brandweermensen van verder weg moeten komen."

Als deze maatregelen wordt doorgevoerd, zullen veel mensen afscheid nemen omdat ze zich als tweederangs brandweerman of vrouw niet meer welkom voelen binnen de organisatie." Marcel Dokter

En dat niet alleen: uit een onderzoek van Nieuwsuur kwam naar voren dat vijftien procent van de brandweervrijwilligers dreigt te stoppen als deze hervorming doorgaat. Voor Zeeland, waar het gebrek aan vrijwilligers toch al een issue is, zou dat desastreuze gevolgen kunnen hebben.

Op andere manier verschil aangeven

De Vakvereniging pleit dan ook voor een andere oplossing: "Mensen die op de kazerne zitten te wachten tot er iets gebeurt, dat dat beroepsmatig is. Ben je gewoon thuis of aan het werk als je pieper afgaat en ga je dan pas naar de kazerne, dan ben je vrijwilliger."

Dokter vertelde in de Zeeuwse Kamer over het voorstel van de minister en de alternatieve oplossing die de vakvereniging ziet:

De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers probeert de minister dan ook nog op andere gedachten te brengen. "We moeten zorgen dat het systeem goed blijft."

Wat staat er nog meer in het plan van minister Grapperhaus?

De minister wil dat vrijwilligers zelf kunnen bepalen of ze naar de kazerne gaan als de pieper afgaat. Ook verplicht overnachten op de kazerne of een opkomstplicht volgens een rooster is niet toegestaan. Als brandweermensen verplicht moeten uitrukken, moeten ze een arbeidscontract krijgen.

Bij de NOS zei Marcel Dokter vorige week dat hij dat deel van het plan wel een goed idee vindt.