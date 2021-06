Meer vaccinaties en minder besmettingen, maar loslaten maatregelen 'is nog koffiedik kijken'

Het vaccinatietempo stijgt flink (foto: ANP)

Hoe staat het ervoor met de besmettingen in Zeeland?

We hebben opnieuw te maken met een flinke daling van het aantal besmettingen in Zeeland. Deze week heeft de GGD 323 nieuwe meldingen binnengekregen, dat is een afname van 37 procent ten opzichte van vorige week. Dat is in lijn met de landelijke trend.

En hoe gaat het met de vaccinaties?

Dat gaat heel goed. Het priktempo stijgt flink en de GGD heeft tot en met 30 mei bijna 183.000 vaccinaties gezet. Daarnaast worden er ook nog mensen gevaccineerd door bijvoorbeeld de huisartsen, dus het totale aantal gevaccineerde mensen ligt nog hoger.

Er wordt ook steeds minder getest. Hoe zit dat?

Het aantal tests is sinds begin april aan het afnemen. Afgelopen week zijn er in Zeeland zo'n 4.000 mensen getest, bijna 1.000 minder dan de week ervoor. In de infectieradarmetingen zien we dan ook dat er minder mensen klachten hebben. Als je wel klachten hebt, moet je je nog steeds laten testen.

Het aantal coronatests daalt sinds begin april (foto: ANP)

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge hoopt dat we in september alle coronamaatregelen los kunnen laten. Hoe kijkt de GGD daarnaar?

Die hoop hebben we allemaal, dat hangt echt af van de vaccinatiegraad en of er dan nieuwe varianten van het virus aanwezig zijn. September is wat dat betreft nog best ver weg. Het zou kunnen, maar het is nog een beetje koffiedik kijken.

Schuilt in dit soort vooruitzichten niet het gevaar dat mensen de maatregelen nu al los gaan laten?

Het is natuurlijk belangrijk dat mensen zich aan de maatregelen blijven houden, ook al zijn ze gevaccineerd. Dat is belangrijk omdat we nu nog onvoldoende weten in hoeverre mensen, als ze gevaccineerd zijn, andere mensen kunnen besmetten. Totdat we daar met zekerheid meer over kunnen zeggen, blijft het belangrijk om de maatregelen in stand te houden.

Het is prachtig weer, het EK staat voor de deur... Het gaat wel kriebelen om elkaar op te zoeken. Maakt de GGD zich daar zorgen over?

Naar buiten gaan is op zich natuurlijk positief, maar niet met z'n allen op een kluitje. Ventilatie is een goede zaak, maar mensen moeten wel afstand blijven houden.

