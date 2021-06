Coronacijfers naar beneden bijgesteld

Er zouden vandaag 47 Zeeuwen als 'nieuw besmet' moeten zijn gemeld, maar door de correctie van de fout (door ziekenhuis Adrz, zie het tekstkader), is het getal van het afgelopen etmaal in één klap teruggebracht naar 13.

Het is daarom niet mogelijk een betrouwbare vergelijking te maken met de afgelopen paar dagen. Want het RIVM heeft in de dagelijkse tabellen die worden gepubliceerd op de dagen waarop het fout is gegaan met de Zeeuwse (en Brabantse cijfers) geen correctie aangebracht.

Maar nu is het wel mogelijk om een betrouwbaar zevendagengemiddelde te berekenen: 46,3 besmettingen gemiddeld per dag voor heel Zeeland. De lijn daalt ook in onze provincie sterk.

Verkeerd

Door een aanpassing van het laboratoriumsysteem in Goes werden de testwaardes van ongeveer 250 mensen verkeerd doorgegeven aan het landelijke systeem. Het ging om mensen die tussen donderdag 27 mei en zondag 30 mei een coronasneltest of antigeentest hadden laten afnemen in Goes of Bergen op Zoom.

Die mensen kwamen voornamelijk uit Brabant, 34 Zeeuwen kregen een foutieve testuitslag. De uitslagen van deze testen werden beoordeeld in het laboratorium voor medische microbiologie van Adrz in Goes. Gisteren werd de fout ontdekt. Mensen die een foutieve uitslag hebben ontvangen, zijn gebeld door de GGD.