Op deze hete dag verkopen De Mutsen hun mutsen (en ander wollen handwerk)

De dames hadden veel aanloop vandaag: "Dit is nu de derde keer dat we zo'n verkoopdag organiseren. Gemiddeld halen we zo'n 400 euro per dag op. We hopen dat dat nog meer wordt wanneer er versoepelingen komen en er weer meer mag", vertelt Kee de Witte.

Mondkapje bij bruidsjurk

De Mutsen zijn al zo'n tien jaar actief en maken van alles: "Mutsen, sjaals, kussens, sokken, maar we verkopen ook stukken stof zodat mensen zelf aan de slag kunnen. Daarnaast maken we artikelen op bestelling. Net vroeg een aanstaande bruid bijvoorbeeld of ik een mondkapje van de stof van haar bruidsjurk kan maken. En we maken ook sokken op maat".

Voor de gezelligheid

De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar Het Polderhuis. Daarnaast hebben de vrouwen hun 'winkel' op het terras van Het Polderhuis vooral geopend voor de gezelligheid: "Je ziet mensen, klanten stellen vragen en ondertussen breien we weer nieuwe artikelen. Zo vullen we onze handelswaar weer een beetje aan", aldus Flipse.