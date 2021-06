Orgelmarathon trekt duizenden kijkers virtueel naar Middelburg

De uitzending wordt live uitgezonden via YouTube (foto: Omroep Zeeland)

De Orgelmarathon is ontstaan, doordat orgelconcerten niet meer mochten worden georganiseerd door corona. Er werden door de stichting Vox Humana camera's gekocht en vorig jaar startte de eerste reeks. Dit jaar staan naast Middelburg ook onder andere de Westerkerk in Amsterdam en de Grote Kerk van Breda op het programma.

Grote glimlach

Margreeth de Jong is de organist van de Nieuwe Kerk en zij beet vanavond de spits af. Met een grote glimlach komt zij achter het orgel vandaan. "Ik ben met een energiek stuk geëindigd en daar word ik energiek en vrolijk van."

De orgelmarathon was live op YouTube te zien

Ze speelt voor een lege zaal, maar met honderden mensen die meekijken via YouTube. Voor De Jong is het inspirerend, omdat ze weet wie er luisteren. "Mijn kinderen, vrienden en familie kijken mee, dus die houd ik altijd in gedachten."

De uitzending is meteen ook goede reclame voor het orgel uit 1963, maar volgens De Jong is het al zeer bekend onder de liefhebbers. "Er zijn zelfs mensen die speciaal op vakantie komen hier in de buurt, om een orgelconcert mee te maken."

Na corona?

Het is nog niet bekend of de veelbekeken Orgelmarathon terugkomt na corona. Vox Humana heeft plannen voor een pay-per-view tijdens liveconcerten, maar weet nog niet of dat ook na corona wordt ingezet.

Orgelconcert trekt duizenden mensen via internet