Goedemorgen! Tolvrije Westerscheldetunnel, beschermde status lichtopstanden en geen kermis

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer houdt vanmorgen een rondetafelgesprek over een tolvrije Westerscheldetunnel. De commissie heeft onder andere gedeputeerde Harry van der Maas uitgenodigd om deel te nemen aan het rondetafelgesprek. Dit wordt vanuit bestuurlijk Zeeland gezien als een laatste kans voor een tolvrije tunnel. Vandaag hoor en zie je er veel meer over bij Omroep Zeeland.

Dat komt door de details bijvoorbeeld in de lichten bovenin de huisjes (foto: Nederlandse Vuurtoren Vereniging)

De drie lichtopstanden bij Zoutelande en Dishoek verdienen een beschermde status. Dat wil de Nederlandse Vuurtoren Vereniging, die een brief heeft geschreven aan de gemeente Veere. Op geen enkele andere plek in Nederland zijn ze zo vormgegeven. Ook de vuurtorenwachterswoning die ertussen staat verdient dezelfde status. "Ze zijn van grote cultuurhistorische waarde", zegt Gert Jan de Boer van de vereniging. "Lichtopstanden zijn eigenlijk kleine vuurtorens, die op een rijtje staan. Ze stammen uit 1951 en zijn het eerste stelsel van lichten dat in 1866 en 1867 aan de Westerschelde werd aangelegd."

De kermis in Vlissingen gaat dit jaar opnieuw niet door. Dat heeft het dagelijks gemeentebestuur besloten. De gemeente vindt dat er nog te veel onduidelijk is onder welke voorwaarden de kermis plaats zou kunnen vinden, daardoor kan het niet goed worden voorbereid. De kermis stond gepland voor halverwege juli. "Het besluit is niet lichtvaardig genomen en we beseffen goed dat het niet doorgaan van de kermis grote impact heeft op de kermisexploitanten, de (horeca)ondernemers en de bezoekers van de kermis", schrijft de gemeente.

Windmolen bij Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel, Vlissingen)

Het weer

Vanochtend is er een mengeling van wolkenvelden en zonnige perioden en het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er kans op enkele regen- en onweersbuien. De meeste kans op een flinke bui is er in het binnenland. De wind waait vandaag uit zuid tot zuidwest, de maximumtemperatuur is 21 tot 25 graden. Morgen is er vrij veel bewolking en dan is de kans op regenbuien vrij groot. Minimum komende nacht rond 16 graden, maximum morgen rond 24 graden.