Zeeland Nazomerfestival gaat door, maar zonder festivalhart op Abdijplein

Het Zeeland Nazomerfestival in 2017. (foto: Zeeland Nazomerfestival)

Directeur Silvie Dees is verheugd dat ze kan vertellen dat het Zeeland Nazomerfestival 2021 gewoon doorgaat. Ondanks de beperkingen. "Waar het om gaat is dat we makers en publiek bij elkaar krijgen", vertelde ze vanochtend bij radioprogramma Zeeland Wordt Wakker van Omroep Zeeland. "De capaciteit is beperkt, en dat is eind augustus nog steeds niet heel erg veranderd waarschijnlijk. Maar zodra er op dat gebied iets verandert, kunnen we opschalen."

Om die reden is ook het festivalhart op het Abijdplein in Middelburg geschrapt. "Dat moet het pompende hart zijn en dat krijg je niet voor elkaar met de anderhalvemetermaatregel. Met maximaal een paar honderd mensen krijg je toch een andere beleving."

Aangepast muziekprogramma

Eind deze maand brengt Dees de definitieve invulling van het Zeeland Nazomerfestival naar buiten, waaronder het aangepaste muziekprogramma. De concerten vonden traditiegetrouw op het eerdergenoemde Abijdplein plaats. Duidelijk is al dat er zogenoemde locatievoorstellingen in Sluis en Schelpenhoek op Schouwen worden gegeven. "Maar er komt nog veel meer; we gaan de hele provincie door."

Het Zeeland Nazomerfestival is dit jaar van 24 augustus tot en met 4 september.

Lees ook: