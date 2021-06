'Slag op de Velden', een culinaire veldslag aan de Zeeuwse kust

Als je met Dennis Willems het bos in gaat schieten zijn ogen constant van links naar rechts. "Paddenstoelen, zevenblad, noem maar op. Dit zijn de voorouders van de kruiden en groenten die wij in de keuken hebben staan. En die staan nog gewoon in het bos. "Willems is de organisator van ´Slag op de Velden´ maar daarnaast ook chef-kok, bushcrafter en wildplukker. In zijn restaurant Morille in Koudekerke, gebruikt hij vooral wildpluk en eigen teelt. "Tijdens de kookwedstrijd willen we de deelnemers pushen om mooie dingen te vinden in de natuur. Er is zo veel lekkers te vinden in het bos dat wij vergeten zijn. Dat is gewoon zonde."

'Slag op de Velden' kent haar oorsprong in de kookwedstrijd 'Slag op de Schelde' die in 2014 voor het eerst werd georganiseerd. Tijdens die wedstrijd gingen zes teams van restaurants uit heel Nederland de strijd met elkaar aan op een boot op de Oosterschelde. De meeste winnaars werkten in de keukens van topzaken als De Librije in Zwolle en De Kromme Watergang in Slijkplaat.

Daar gaan de chefs die meedoen aan ´Slag op de Velden´ ook achter komen. Ze moeten koken met Zeeuws wild of schelpdieren en daarnaast halen ze alles halen uit de natuur. Ieder team moet ook een bushcrafter hebben. Dat is iemand die ervan houdt te overleven in de natuur met zo weinig mogelijk moderne middelen. Bij de kookwedstrijd verzorgen zij het vuur waarop gekookt moet worden.

Grote uitdaging

Dat wordt volgens jurylid Eric van Bochove, chef-kok van 't Vlasbloemeken in Koewacht, misschien wel de grootste uitdaging: "Je hebt iemand nodig die heel goed is met vuur. Als je vuur uit gaat of juist te heet wordt dan heb je echt een probleem als chef."

Volgens organisator Dennis Willems is de wedstrijd 'Slag op de Velden' een uniek concept. "Er is geen andere wedstrijd zoals deze in Nederland. Dit gaat helemaal terug naar de basis. De deelnemers zijn van hoog niveau maar op deze manier wordt het kaf van het koren gescheiden. Je moet echt wel iets kunnen om met deze omstandigheden om te kunnen gaan."

Festivalsfeer

De wedstrijd 'Slag op de Velden' wordt op 16 november gehouden op landschapscamping De Heerlijkheid in Wolphaartsdijk. Rond de wedstrijd is een programma samengesteld met workshops, masterclasses, livemuziek, foodtrucks en cocktailbars. De organisatie hoopt duizend mensen toe te kunnen laten.

Lees ook: