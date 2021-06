Zingen in de kerk mag weer, maar niet uit volle borst

Zingen in de kerk mag, maar is aan coronaregels gebonden. (foto: ANP)

Op de vraag of hij het praatzingen dat vanaf zaterdag groen licht krijgt wil voordoen, reageert Arie van der Maas lachend. "Dat vind ik wat ver gaan", zegt de man die als classispredikant contacten tussen protestantse kerken, maatschappelijke organisaties, overheden en media in Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden onderhoudt. "En wat is dat nou, hè: zingen op praatniveau? Ja, in elk geval niet uit volle borst."

Klinkt ingewikkeld en arbitrair, maar dat is het volgens Van der Maas niet. "Als voorganger was ik de afgelopen weken ook een aantal keer voorzanger, waarbij ik als enige mocht zingen. En ook niet uit volle borst. Ik moet zeggen: dat viel best mee. Het betekent gewoon dat je niet moet uithalen, maar dat je wat ingetogen zingt."

Routekaart in de kerk

In de kerk hanteert men net als in de rest van de samenleving een routekaart om uit de coronacrisis te komen, vertelt Van der Maas. "Nu gaan we naar een volgende fase waarbinnen een aantal versoepelingen zijn. Daarbij past dat er een beetje gezongen mag worden. Aan het eind van de dienst, en zomaar een paar coupletten."

Dilemma

De beperkingen binnen de versoepelende maatregel heeft alles met de verspreiding van aerosolen te maken. Die zou minder zijn wanneer er kort en minder hard wordt gezongen en meteen na het zingen de kerk uitgaan zou dat de kans op besmetting ook reduceren. Toch kan het zijn, denkt ook Van der Maas, dat sommige mensen vanwege de versoepeling besluiten kerkbezoek te schrappen. "Dat is het dilemma van de komende weken."

