Politie schrijft vijftig bekeuringen uit bij boulevard Vlissingen (foto: Politie)

Zo'n tien politieagenten controleerden 's middags en 's avonds op een parkeerterrein aan de Kenau Hasselaarstraat, achter de boulevard. Veertien bromfietsers kregen te horen dat hun voertuig een technisch gebrek had of te veel geluid maakte. De politie maakt hiervan een melding bij de RDW. De brommers moeten eerst hersteld en daarna weer gekeurd worden.

Van rijden onder invloed tot niet handsfree bellen

Twee bestuurders kregen een bekeuring voor het rijden onder invloed van drugs en alcohol en zeven personen konden niet aantonen dat de step waarop ze reden officieel is goedgekeurd. Vijf personen reden met een gemotoriseerd voertuig op de boulevard, terwijl die was afgesloten.

Daarnaast werden er bekeuringen uitgeschreven voor: het ontbreken van een achterlicht, het rijden zonder helm, geen autogordel dragen, rijden in voetgangersgebied, agressief of onveilig rijgedrag, het rijden zonder of met een ongeldig rijbewijs en niet handsfree bellen in de auto, op de scooter of de fiets.

Boulevard afgesloten

Gisteren en eergisteren werd de boulevard van 13.00 tot 23.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, omdat verwacht werd dat het 25 graden of warmer zou worden. Als het aan de gemeenteraad ligt, gaan de boulevards ook in het weekend dicht van 13.00 tot 24.00 uur tijdens de komende zomermaanden. En in juli en augustus ook doordeweeks van 17.00 tot 24.00 uur.

Volgens de gemeente is de afsluiting een tijdelijke coronamaatregel, zodat voetgangers en fietsers makkelijker anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden. Thijs Willemse uit Vlissingen is niet te spreken over de maatregel en is een petitie gestart. "De boulevards zijn van iedereen! Het kan niet zo zijn dat een klein clubje elite het verpest voor de rest", staat bij de petitie die meer dan 750 keer is ondertekend. Ook ondernemers zijn niet te spreken over de afsluiting, al onderkennen zij wel dat er problemen zijn met hangjongeren, scheurende brommers en scooters en hardrijdende auto's.

De politie heeft aangekondigd vaker van dit soort controles te gaan houden.

Lees ook: