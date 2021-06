Kunstenaars gaan zich voorstellen bij de provincie

Schrijver Marloes Matthijssen heeft het voortouw genomen om de ZZP'ers samen te brengen. 'Zorg voor de kunst, anders is het weg', is haar noodkreet naar de provincie. De ZZP'ers willen zich vooral laten zien en horen omdat ze denken een blinde vlek te zijn voor beleidsmakers en cultuurambtenaren.

Matthijssen werkt deels als copywriter om in haar levensonderhoud te voorzien. Als zelfstandig kunstenaar had ze hoop op financiële hulp toen er vorig jaar steun werd toegezegd aan de culturele sector, maar het geld is volgens haar opgegaan aan lantarenpalen en kinderboerderijen want de ZZP'ers hebben geen cent gezien.

Te lang braaf zitten wachten

Op de vraag of ze niet een beetje laat zijn met deze noodkreet antwoordt ze bevestigend. "We hebben alsmaar braaf zitten wachten, als zelfstandige ga je van project naar project en je hoopt dat het volgend half jaar beter zal zijn, maar corona heeft er echt ingehakt bij veel kunstenaars."

kunstenaars Bo de Jong en Liesbeth Labeur (foto: Omroep Zeeland)

Een van de kunstenaars die meedoet is Liesbeth Labeur uit Middelburg. Ze had meerdere klussen die niet doorgingen, zoals de tentoonstelling over slavernij in het Rijksmuseum waaraan ze zou meewerken. Toch blijft ze positief. "Het platform Nieuw Zeeuws Licht is geen klaagclub, integendeel, we willen graag een stoel aan tafel bij de beleidsmakers in Zeeland om te bedenken hoe we na dit bijzondere jaar verder moeten."

Krachten bundelen

Ook fotograaf Bo de Jong had een zwaar jaar. Ze kreeg zelf corona en moest haar baan als docent beeldende vorming anders gaan invullen om de kinderen te bereiken. Ze besloot een boek te maken voor kinderen om hen te stimuleren kunst te begrijpen en zelf aan de slag te gaan. Het nieuwe kunstenaarsplatform ziet ze vooral als een kans om de krachten te bundelen en samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Speciaal muziekstuk voor kunstenaarsplatform

Violist Carlo Nabbe heeft in elk geval veel viool kunnen studeren het afgelopen jaar. Ook zijn leerlingen zag hij af en toe nog. Maar hij voelde zich wel geïsoleerd. Het kunstenaarsplatform vindt hij een mooi initiatief en hoopt dat het gevoel van solidariteit en het enthousiasme om samen te werken ook na corona blijft hangen. Speciaal voor de ontmoeting met Nieuw Zeeuws licht componeerde hij een muziekstuk. Een beetje vilein, weemoedig en strijdbaar moest het klinken.

Luister hier naar het muziekstuk van Carlo Nabbe.