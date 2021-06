Recreatiesector niet blij met nieuwe regels voor toeristen uit oranje gebied: 'Duitsers komen nu niet'

Brinkman is eigenaar van camping De Paardekreek in Kortgene en ziet weinig Duitsers op zijn camping: "Het zijn er maar een paar. Dit is het weekend van Fronleichnam (Sacramentsdag) in Duitsland: dat betekent dat de Duitsers een lang weekend vrij hebben. Normaal gesproken zouden gisteravond en vandaag heel veel Duitsers naar Zeeland zijn gekomen. Nu komen ze niet en willen ze hun vakantie annuleren of verzetten. Dat is gewoon kwalijk."

Ook Sonja van de Putte van camping De Boshoek in Serooskerke ziet dat de Duitsers nog terughoudend zijn: "Ze komen nog maar heel mondjesmaat. Het doen van een coronatest is een drempel voor veel Duitse toeristen."

Duitse toeristen aarzelen nog

Buitenplaats Oudendijke in Ellemeet zat andere jaren rond deze tijd helemaal vol met Duitsers: "Dat is nu totaal niet zo. We merken dat Duitse toeristen nog aarzelen omdat ze in quarantaine moeten en een test moeten doen."

Arjen Brinkman is teleurgesteld in de aangescherpte regels voor Duitse toeristen (foto: Omroep Zeeland)

Eerst moest alleen het vliegverkeer een negatieve coronatest kunnen laten zien, maar nu geldt het ook voor toeristen die met eigen vervoer komen. "De cijfers in Duitsland liggen lager dan in Nederland en dan kom je ineens met zo'n regel. Het is mosterd na de maaltijd", zegt Brinkman.

Duitse toeristen worden belemmerd

Hij was laat op de hoogte van de nieuwe regelgeving: "We hoorden pas op 1 juni dat dit doorgevoerd zou worden en op diezelfde dag gingen de nieuwe regels in. Het was een schok." Volgens hem zijn de nieuwe regels dan ook niet reëel: "Waarom moeten de Duitsers een negatieve test laten zien terwijl de besmettingen daar veel minder zijn dan in Nederland? In principe denk ik dat er niet veel op wordt gecontroleerd, maar het is wel iets wat de Duitse toeristen belemmert om naar Nederland te komen."

Ook Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) uit Goes begrijpt niet waarom Duitsland nog oranje gebied is en hoopt opheldering te krijgen van het kabinet.