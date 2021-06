Politie en gemeente Veere nemen maatregelen tegen 'invasie van feestende jongeren' in Dishoek

Feestende jongeren op het strand bij Dishoek (foto: Politie Zeeland - West-Brabant)

De laatste tijd kregen de gemeente en politie naar eigen zeggen veel klachten over overlast door jongeren op het Dishoekse strand. De meest recente melding was die van gisteravond. Agenten troffen op het strand bij de Kaapduinseweg ongeveer honderd jongeren in de leeftijd tot 25 jaar aan. Volgens een melding was sprake van vernielingen en het gebruik van alcohol en drugs. De agenten zagen veel afval bij de strandovergang liggen. Veel jongeren waren dronken.

Drank en drugs

De afgelopen tijd treffen vooral jongeren uit de drie Walcherse gemeenten elkaar bij deze strandfeestjes. Naast alcohol en drugs wordt daarbij ook lachgas gebruikt. Bovendien zijn een reeks vernielingen gepleegd, zoals strandhuisjes opengebroken en een toiletgebouw vernield. Op het strand worden flessen kapot gegooid en ander afval achtergelaten.

Deze vernielingen en misdragingen begonnen al vorig jaar in de zomer. Door de groepsgrootte en de omstandigheden zorgen de jongeren volgens de politie en de gemeente voor directe en indirecte ernstige overlast, wat ook intimiderend over kan komen. Volgens de gemeente en de politie is de maat vol en moet dit stoppen.

Beveiligers

Naast agenten en bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) worden sinds vanmiddag ook beveiligers van een beveiligingsbedrijf ingezet om toezicht te houden op het strand en de directe omgeving. Zij zijn de komende tijd 's middags en 's avonds aanwezig om groepsvorming van jongeren en overmatig gebruik van alcohol tegen te gaan.

De gemeente en de politie wijzen ook op de ouders of verzorgers van deze jongeren op hun verantwoordelijkheid. Daarom stuurt de gemeente aan alle ouders of verzorgers van jongeren die eerder een bekeuring hebben gehad, een brief om hen daarop te wijzen.

'Gezamenlijke taak'

"Het oplossen van problemen door gedrag van jongeren is niet alleen een taak van de gemeente, politie of jongerenwerk, maar ook een verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. Het is onze gezamenlijke taak om kinderen duidelijk te maken wat wel en niet getolereerd wordt", aldus burgemeester Rob van de Zwaag van Veere.

Plein Dishoek staat vol fietsen en scooters van feestvierende Walcherse jongeren (foto: Politie Zeeland - West-Brabant)

Niet alleen op het strand zelf, ook de toegangswegen ernaartoe worden de komende tijd extra in de gaten gehouden door agenten en boa's. Dat geldt ook voor het rijden op de fietspaden door brom- en snorfietsen. Bij de gezamenlijke aanpak zijn ook jongerenwerkers en de Stichting Strandexploitatie Veere betrokken. Deze brede aanpak is nodig omdat de overlastgevers vooral uit de gemeente Middelburg en Vlissingen afkomstig zijn.

'Invasie van jongeren'

Het is niet de eerste keer dat er op de Dishoekse stranden extra toezicht gehouden wordt vanwege overlast door feestende jongeren. "Er is ineens een soort invasie van jongeren die Dishoek als Lloret de Mar zien", zei VRZ-voorzitter Jan Lonink in augustus, nadat daar eerder die maand binnen twee uur 38 boetes waren uitgedeeld vanwege corona-overtredingen. En enkele maanden daarvoor greep de politie in om een groot strandfeest op die plek te voorkomen.

