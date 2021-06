"Het afleggen van de eed en de uitreiking van het invasiekoord is het belangrijkste formele deel van de ceremonie voor een fuselier. Dat koord ontvingen de oud-strijders na de Tweede Wereldoorlog als herinnering. Dat wordt nu doorgegeven aan de jonge militairen", vertelt regimentscommandant luitenant-kolonel George Dimitriu.

Warme band

Sinds de Tweede Wereldoorlog is Colijnsplaat een historische plek voor de prinses Irene Brigade, tegenwoordig de eenheid 17 Pantserinfanteriebataljon, en hebben ze een warme band met het dorp.

Fuseliers ontvangen een invasiekoord van een oud-strijder (foto: Omroep Zeeland)

Op 25 november 1944 wist de Verkenningseenheid van de prinses Irene Brigade een infiltratiepoging van de Duitsers te voorkomen. Colijnsplaat werd daardoor van een drama gered en is daardoor een historische plek voor de eenheid.

Grote ramp voorkomen

Bij de verhoren van de Duitsers werd pas duidelijk hoe groot de ramp had kunnen zijn. Er werd namelijk veel springstof gevonden bij de uitrusting van de vijand. De bedoeling was om de afwateringsluis op te blazen en daardoor grote delen van het eiland onder water te zetten. Ook zouden alle mannen moeten worden samengedreven in de kerk om die vervolgens op te blazen.

Beëdiging fuseliers in Colijnsplaat (foto: Ronnie Verrijzer)

Colijnsplaat is één van de historische plekken waar nieuwkomers beëdigd worden. Zij ontvangen het gevlochten oranje-blauw invasiekoord uit handen van een veteraan. Ter ere van de strijders die in 1944 in Normandië te water gingen mogen zij hun koord alleen dragen als het is natgemaakt.

'Eer om dit te dragen'

Voor fuselier Omar is het extra leuk dat hij juist in Colijnsplaat het water in mag springen. "Ik kom uit Zeeland en ik heb gewoond in het dorp. Daarnaast zie ik dit als een symbool voor D-day. Dat wij de eer hebben om dit ook te mogen dragen, voelt goed. Het koude water was wel even schrikken."

Een duik in de Oosterschelde ter ere van de strijders in 1944