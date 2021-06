Verroeste batterijen in bouwmateriaal voor Schouwse weg

De berg met Beaumix bij het Schouwse Serooskerke (foto: Omroep Zeeland)

De aannemer legt bij het Schouwse dorp twee rotondes en een stuk weg aan en heeft hopen met Beaumix liggen op de Brouwersdam en langs de N57 bij De Schelphoek. Zierikzeeënaar Erik van Uffelen maakt zich zorgen en stapte naar de pers. "Ik denk niet dat batterijen in gecertificeerd bouwmateriaal thuishoren," zegt hij. "En wat zit er allemaal nog meer in die as, aan misschien wel zware metalen? Dat wil je toch niet in het milieu hebben."

Van Uffelen gaat er vanuit dat Boskalis te goeder trouw is. "Bodemas wordt gewassen en gezeefd en mag daarna worden toegepast als bouwmateriaal. Maar Hier ligt zoveel ijzer, plastic en ander materiaal dat ik denk dat er iets is misgegaan in het opwerkproces."

Katwijk

Boskalis heeft eerder dit jaar bij de aanleg van rotondes op de Kraaijensteinweg langs Burgh-Haamstede eveneens Beamix gebruikt.

Verroeste batterijen die overal te vinden zijn op de bergen Beaumix (foto: Omroep Zeeland)

Ook in Katwijk is rumoer ontstaan over de aanleg van een weg met Beaumix, waarin hoge concentraties zware metalen zijn gevonden. De gemeente en de provincie Zuid-Holland stellen een onderzoek in.

De afdeling persvoorlichting van Boskalis was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.