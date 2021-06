250.000 subsidie om krapte op Zeeuwse arbeidsmarkt aan te pakken

Vanmiddag kregen de vijf projecten de subsidie uitgereikt (foto: Provincie Zeeland)

Één van de projecten die 50.000 euro subsidie ontvangen van het Rijk, de provincie en gemeenten is Medisch Specialistische Zorg. Het doel van dit project is om één Zeeuwse behandeldienst te organiseren voor verstandelijk gehandicapten. Het werk moet voor personeel aantrekkelijker worden en artsen in opleiding naar Zeeland te trekken.

Door meer samenwerking in dit plan kunnen artsen bij meerdere organisatie worden ingezet. Volgens Andrea Klap van het Gors is de 50.000 euro niet genoeg, maar wel een prachtige zet in de goede richting. "We gaan het geld vooral gebruiken om mensen in te huren die dit plan kunnen uitvoeren."

Work Zone

Naast 'Medisch Specialistische Zorg' kregen nog vier projecten een subsidie uitgereikt van 50.000 euro. The Work Zone gaat de komende tijd hoog technisch geschoold personeel meer verbinden met werkgevers in de provincie. Ze kunnen daarbij tijdens hun studie een bijbetaalde bijbaan krijgen, of stage. The Work Zone werkt herin onder andere samen met Rijkswaterstaat, HZ en Waterschap Scheldestromen.

De vijf projecten worden uitgevoerd door een groep samenwerkende bedrijven en onderwijsinstellingen. De vraag van de werkgevers staat voorop. De subsidies is in Zeeland een regeling van het Rijk, Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland.