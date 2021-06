Borsele overweegt camera's in te zetten tegen overlast in Heinkenszand

De Rietkraag in Heinkenszand, achterkant van het gebouw (foto: Google Maps)

De CDA-fractie had de vragen gesteld naar aanleiding van de vernieling van de glazen deur van de Mariagrot bij de kerk in het dorp. Rondhangende jongeren zorgen al langer voor overlast, maar deze vernieling was voor het CDA de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen.

Camera's niet zomaar toegestaan

Hoewel het dagelijks gemeentebestuur beaamt dat het ophangen van camera's kan bijdragen aan het oplossen van het probleem, heeft dat volgens het college van burgemeester en wethouders nogal veel voeten in de aarde. Volgens het dagelijks gemeentebestuur is het ophangen van camera's in de publieke ruimte niet zomaar toegestaan. "Momenteel wordt uitgezocht of dit juridisch haalbaar is en welke kosten dit met zich meebrengt", aldus het gemeentebestuur.

Daarom worden in de tussentijd extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) ingezet. Aangezien de gemeente daarvoor niet genoeg eigen boa's heeft, worden die ingehuurd. Verder heeft de gemeente de politie gevraagd om extra te surveilleren bij de overlastlocaties. De politie voert daarnaast zogeheten stop-gesprekken met jongeren die overlast veroorzaken, met de bedoeling om hen te doen inzien dat het beter is als ze dit gedrag voortaan niet meer vertonen.

Buitenfitnessapparaten

De gemeente wil ook proberen om de jongeren meer te doen te geven. Zo wordt er, naast het vaker openen van de jeugdsoos, gewerkt aan het inrichten van een route om de scholen, Rietkraag en De Stenge. De gemeente denkt eraan om een speurtocht op te zetten met QR-codes of om buitenfitnessapparaten neer te zetten.

Daarnaast worden ook de ouders erbij betrokken. Betrokken partijen en organisaties, zoals de Rietkraag, de scholen en sportclubs en de dorpsraad Heinkenszand, is gevraagd om de gemeente te informeren als er opnieuw overlast is.

Hardnekkig probleem

Volgens het gemeentebestuur moet er inderdaad iets aan de overlast gedaan worden, maar is dit een erg hardnekkig probleem. Het probleem in Heinkenszand zou al zo'n tien jaar spelen, naast de ingetrapte glazen deur van de Mariagrot gaat het dan bijvoorbeeld om brandstichting op het dak van de school in het dorp tot de drugsafval die werd aangetroffen bij de sportvereniging.

