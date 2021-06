's Avonds bloed prikken slaat aan

Pedro kwam na zijn werkdag nog even langs. En ook Lindy prikte direct na haar stagedag een moment in Goes om bloed af te laten nemen. Beiden vinden het fijn dat ze nu niet meer speciaal uren vrij moeten nemen, maar dat ze direct na hun werk daar terecht kunnen. "Anders had ik er speciaal vrij voor moeten nemen en dat is zonde."

Ook Mariette van Ginkel van de prikdienst Star-shl merkt dat klanten graag gebruikmaken van de avonduren. Op veel plekken zitten de beschikbare momenten vol en zijn de reacties positief. "We leven ook in een 24-uurs economie, dus ook wij moeten met die tijd mee."

Locaties

Op dit moment kan er op vier plekken geprikt worden in de avonduren. In Zierikzee, Goes, 's-Heer Arendskerke en Lewedorp kunnen mensen terecht. Na de proefperiode, die tot 1 juli loopt, zal volgens Van Ginkel het 's avonds prikken naar alle waarschijnlijkheid ook doorgaan. "We moeten alleen kijken of we de priklocaties moeten aanpassen of uitbreiden. Je merkt dat de vraag hiernaar per dorp en regio verschillend is.