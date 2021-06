Goedemorgen! Miljard voor jeugdzorg, camera's tegen overlast en motie voor pontje Sluiskil

Er komt voor volgend jaar 1,3 miljard euro extra voor de jeugdzorg in Nederland. Dat is het resultaat van overleg tussen Den Haag en de gemeenten, die jeugdzorg uitvoeren. Gemeenten voeren sinds 2015 de jeugdzorgtaken uit, maar hebben daar altijd te weinig geld geld voor gekregen. Maar wat betekent dat voor Zeeland, waar de jeugdzorg is uitgegroeid tot een heet hangijzer met de perikelen rondom Intervence en het faillissement van Briedis? Op die vragen hopen we vandaag antwoord te krijgen.

De Rietkraag in Heinkenszand, achterkant van het gebouw (foto: Google Maps)

Borsele overweegt camera's op te hangen om de overlast van jeugd rond het gebied De Rietzanger in Heinkenszand te beperken. Dat antwoordt het college op vragen van het CDA. Jongeren veroorzaken overlast en onrust door vernielingen. In de zomer wordt er extra BOA-capaciteit ingehuurd. Verder gaat ook de politie in gesprek met overlastgevende jeugd en er wordt gekeken of de jeugdsoos Achter de Stenge vaker open kan om jongeren bezig te houden.

Pontje Sluiskil (foto: Omroep Zeeland)

De motie voor behoud van het pontje in Sluiskil is bijna unaniem door alle partijen in de Terneuzense raad gesteund. Doel ervan is om het pontje in de vaart te houden en dat er een structurele financiële bijdrage moet komen. Onlangs werd bij een presentatie over de stand van zaken over het pontje door Terneuzen nog gesteld dat het pontje niet noodzakelijk was en te veel geld kostte.

Zeilers van de Watersport Vereniging Zierikzee op de Oosterschelde met de Zeelandbrug op de achtergrond (foto: Ment Jol uit Zierikzee)

Het weer

De dag start met vrij veel zon. Geleidelijk komt er meer bewolking voor en kan er een enkele onweersbui voorkomen. Lokaal met hagel en veel regen. Het wordt maximaal een graad of 24. De wind is zwak en variabel. Komende nacht is er ook nog een enkele bui mogelijk. Ook kan er zeemist binnen komen. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. De matige wind komt vanuit een noordelijke richting. Morgen wordt het een stuk frisser met maxima rond 19 graden. Af en toe schijnt de zon tussen de wolken door, maar er is ook kans op een bui.