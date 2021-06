Timo de Jong start Vredeskoers met elfde plaats in proloog

Timo de Jong in 2018 bij de ZLM Tour in Goes (foto: Orange Pictures)

Een overwinning zat er niet in voor Nederland, want Søren Wærenskjold uit Noorwegen zette de snelste tijd neer in de 3,4 km korte rit in Jesenik: 4.01'.

De Jong was elf seconden langzamer, maar reed toch nog een gemiddelde van 48,6 kilometer per uur.

Vandaag staat de eerste (heuvelachtige) etappe op het programma met aankomst in Rymarov (130 km).

Tweede wedstrijd

De Vredeskoers is de tweede wedstrijd dit seizoen in de Nations Cup voor renners onder 23 jaar. Vorige week was Marijn van den Berg de beste renner in de Orlen GP in Polen. Mick van Dijke uit Colijnsplaat werd derde in het eindklassement.

Van Dijke is voor de Vredeskoers niet opgeroepen, waardoor Timo de Jong de enige Zeeuwse deelnemer is in Tsjechië. De Vredeskoers duurt tot en met zondag.