Folder moet ongelukken op Westerschelde voortaan voorkomen

Riviercruiseschip Viking Idun na de aanvaring met een tanker op Westerschelde (foto: HV Zeeland)

Bij een botsing tussen een riviercruiseschip en een tanker voor de kust van Terneuzen raakten op 1 april 2019 iets voor middernacht vijf mensen gewond. Na het ongeluk zijn alle betrokkenen ervan overtuigd dat het nog veel erger had kunnen aflopen; cruiseschip Viking Idun had 171 passagiers en 49 bemanningsleden aan boord. De flink beschadigde tanker was geladen met benzeen, heptaan en methanol.

"Uit analyses van de aanvaring bleek dat slechte communicatie en onbekendheid met de Westerschelde de belangrijkste oorzaken waren", zegt Eric Adan van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, een Vlaams-Nederlands samenwerkingsverband dat vlot en veilig scheepvaartverkeer op de Schelde moet garanderen. Adan en zijn collega's zochten contact met vertegenwoordigers van rivercruiserederijen om het probleem aan te kaarten. Uiteindelijke resultaat: een folder.

Regels op de Westerschelde

"In onze handleiding staan de regels die gelden voor binnenvaartpassagiersschepen die op de Westerschelde varen", vervolgt Adan. "Dat ze bij een golfhoogte van meer dan anderhalve meter of met een zicht van minder dan 1000 meter niet mogen varen bijvoorbeeld. We wijzen bovendien op de drukte en de mix van binnenvaart en scheepvaart op de Westerschelde. En dat er in het Engels of het Nederlands moet worden gecommuniceerd."

Uit onderzoek naar de aanvaring bleek dat de bemanning van de Zwitserse cruiseboot zeer slecht Engels sprak. Dat maakte communicatie via de marifoon moeilijk. "In de folder staat dat schepen navigatie-assistentie bij de verkeerscentrale kunnen aanvragen wanneer de bemanning niet goed bekend is met de Westerschelde. Wanneer ze de voertaal niet beheersen, kan een loods worden besteld."

Schelde veiliger maken

Het doel van de folder, die digitaal bij alle riviercruise-rederijen terechtkomt, is duidelijk: de Westerschelde veiliger maken. Belangrijk omdat de riviercruises eind deze maand volgens Adan waarschijnlijk weer op gang komen.

Lees ook: