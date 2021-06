JP DeKlerk zet zomerse herinneringen om in muziek

Lonneke de Klerk maakt bij elk lied uit de reeks een mini-docu.

Jan Piet de Klerk uit Middelburg keert de laatste jaren vaker terug naar zijn verleden. In 2017 maakte hij het album Old Cold Church Road, genoemd naar de Oude Koudekerkseweg waar hij opgroeide. Vorig jaar zong hij een Nederlandstalig nummer over een Middelburgs café. Jan Piet: "Als ik liedjes schrijf is dat vaak iets dat opkomt, herinneringen uit vroeger tijden. Dat is altijd leuk om over te schrijven. Dat roept gevoelens op die je in muziek kan omzetten."

Dit keer is hij teruggegaan naar een zomerse herinnering. In 1982 ging hij kamperen met zijn meisje in Oostkapelle. Het voelde alsof er een wereld met ongekende mogelijkheden voor hem openging. JP: "Dat is mooi te koppelen naar deze tijd, want er staat een zomer voor de deur waarin we weer wat meer vrijheid krijgen."

Ik wil de mensen niets moois en leuks meegeven, iets droevigs zit niet zo in m'n aard." JP DeKlerk

Als je in je verleden graaft, kom je niet alleen hoogtepunten tegen. Toch kiest JP over het algemeen voor de vrolijke, positieve dingen: "Dat vind ik ook wel de functie van mijn muziek. Ik wil de mensen niets moois en leuks meegeven en iets droevigs zit niet zo in m'n aard."

Moedertaal

Vrij kort geleden maakte hij de overstap van het Engels naar het Nederlands en dat bevalt hem heel goed: "Nederlands is toch m'n moedertaal. Je merkt dat je meer woorden tot je beschikking hebt. Je kan meer nuanceren, meer specifieke dingen benoemen. In het Engels is het soms een worsteling om de juiste woorden te vinden."

JP DeKlerk vertelt over de zomer van 1982 (foto: Lonneke de Klerk)

De laatste tijd maken meer Zeeuwse artiesten de overstap naar zingen in het Nederlands. De meesten beginnen altijd nog in het Engels. Jan Piet heeft daar wel een verklaring voor: "We zijn opgegroeid met muziek uit Engeland en Amerika. Je wilt dingen maken die lijken op de muziek van je helden, je voorbeelden. Als ik een liedje ging schrijven ging ik automatisch in het Engels denken. Die omslag heb ik nu gemaakt en dat werk bevrijdend."

Engels of Nederlands? Jan Piet de Klerk heeft zijn keuze gemaakt.