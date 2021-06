Terneuzense raad unaniem over behoud pontje Sluiskil

Pontje Sluiskil (foto: Omroep Zeeland)

Belangrijkste argument voor behoud van de pont is dat het voor fietsers een veiligere verbinding met de overkant is dan de route via de Sluiskilbrug. De provincie liet in februari weten niet van plan te zijn om subsidie te blijven geven. Als het pontje wil verduurzamen en er een eenmalige bijdrage nodig is, dan was dat wel bespreekbaar.

Er is al jaren gedoe over het pontje dat voornamelijk fietsers en schoolkinderen van de ene kant naar de andere kant van het Kanaal van Gent naar Terneuzen brengt. Het zou te veel geld kosten in onderhoud en ook de rol van Rijkswaterstaat met betrekking tot onderhoud van het pontje is niet duidelijk.

Pontje heeft bestaansrecht

"Het is mooi dat de raad zich nu unaniem heeft uitgesproken", vindt Laszlo van de Voorde van de Terneuzense PvdA, de partij die een motie indiende die nu is aangenomen. "In het verleden is vaak het verkeersveiligheid-argument gebruikt. Er is nu gesteld dat het pontje, dat al zestig jaar oud is, bij Sluiskil hoort. Vrijwilligers houden het in de vaart en zolang ze dat op een veilige manier kunnen blijven doen, vinden we dat het pontje bestaansrecht heeft."

Van de Voorde heeft begrepen dat vijftigduizend euro nodig is om het pontje komende tijd vooruit te helpen. "De opdracht aan alle verbonden partijen - denk aan gemeente, Rijkswaterstaat, Provincie en North Sea Port - is om te kijken of dat bedrag gezamenlijk kan worden neergeteld."

Voldoende vrijwilligers

Het zou een tussenstap zijn richting behoud van het pontje. Voorwaarde is dat de Stichting ter Behoud van de Pont te Sluiskil, dat de pont tien jaar terug overnam van Rijkswaterstaat, over voldoende vrijwilligers blijft beschikken en de veiligheid kan garanderen, legt Van de Voorde uit. "Als dat het geval is, ziet het er gunstig uit."

Sinds 1968 vaart een veerpont tussen Sluiskil-Oost en Sluiskil-West heen en weer over het drukke Kanaal van Gent naar Terneuzen. Tot in 2011 Rijkswaterstaat de veerdienst wilde opheffen, omdat zij het veer geen rijkstaak meer vond. Toen nam de Stichting Ter Behoud van de Pont te Sluiskil de veerpont over. Gemiddeld zet de dorpspont per dag ongeveer 250 mensen over, voornamelijk middelbare scholieren.

