Zaterdag weer versoepelingen: Museum Het Warenhuis in Axel is er bijna klaar voor

Op de eerste verdieping van het museum zijn twee vrijwilligers met de boormachine en houten planken in de weer. "Hier komt de nieuwe wisseltentoonstelling te hangen. Dat zijn vierentwintig miniatuurdecors van een kunstenaar die decorontwerper was voor televisie en theater. Nu maakt hij ze hobbymatig na in het klein", vertelt locatieleider Hans van Bellen.

Reisbeperkingen

Bij de heropening van het museum is de collectie alleen nog niet te zien voor publiek. "Dat komt mede doordat de kunstwerken uit Frankrijk komen en we vanwege de reisbeperkingen eerder niet in de gelegenheid waren de stukken op te halen. Deze tentoonstelling is vanaf 12 juni te zien."

De versoepelingen die ingaan op een rijtje Er mogen maximaal vier in plaats van twee mensen thuis worden uitgenodigd.

Buiten mag er afgesproken worden in groepen van vier mensen in plaats van twee.

Culturele instellingen, binnenruimtes in pretparken, restaurants, sauna's, zonnebankstudio's en sportscholen kunnen weer open. Hierbij kunnen de kleedruimtes en douches in gebruik worden genomen.

De horeca mag tot 22.00 uur open blijven. Ook het verbod op alcoholverkoop is verlengd naar 22.00 uur.

Eten bestellen en afhalen kan tot 1.00 uur 's nachts.

Alle leeftijden mogen weer sporten zonder anderhalve meter afstand te houden. Dit geldt alleen tijdens het sporten.

Sportcompetities voor jeugd mogen weer worden opgestart.

Van Bellen is blij dat hij morgen weer bezoekers kan ontvangen die de vaste collectie kunnen bekijken, maar hij heeft weinig begrip voor de lange sluiting. "Dat musea niet open konden was natuurlijk om de doorstroom van mensenmassa's te verminderen, maar die hebben we hier bijna niet in Zeeuws-Vlaanderen", zegt hij.

Makkelijk op anderhalve meter afstand

Zo kunnen er straks vijfendertig mensen tegelijkertijd in het museum rondlopen en dat is volgens Van Bellen meer dan genoeg. "We kunnen het verspreiden over de dag en in de zomer is het meestal niet zo druk. Daarnaast is de anderhalve meter afstand hier goed te handhaven dus ik vond het eigenlijk een onnodige sluiting."

Locatieleider Hans van Bellen met de poster van de wisseltentoonstelling (foto: Omroep Zeeland)

Het museum is de crisis goed doorgekomen dankzij overheidssteun en een bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds. Van dat laatste bedrag hebben ze een nieuw kassasysteem aangeschaft. Wat scheelt is dat het het museum compleet gerund wordt door vrijwilligers dus er waren niet veel doorlopende personeelskosten.

Vrijwilligers gestopt

Van die tachtig vrijwilligers hebben er wel een aantal tijdens de lange sluiting besloten helemaal te stoppen bij het museum. Van Bellen: "We hebben veel oudere vrijwilligers die in het afgelopen half jaar een ander levensritme hebben opgebouwd of het gewoonweg niet meer kunnen. Sommigen zagen er tegenop om bijvoorbeeld het werken met het nieuwe kassasysteem te leren, dat is wel jammer."

Geen groepen

Individuele bezoeken zijn vanaf morgen toegestaan in het museum, maar Van Bellen mag nog geen groepen rondleiden. "Ik verwacht dat dit na de zomervakantie wel weer kan, maar we zijn al blij dat we bezoekers mogen ontvangen."

Vrijwilliger Hans de Fouw leidt normaal gesproken de groepen rond en verheugd zich erop dit weer te kunnen doen: "Het mooie is dat je kan laten zien hoe het vroeger was en dat het heel veel te maken heeft met de tijd van nu. Hopelijk kan ik dat snel overdragen, ik kijk ernaar uit."