College: Opslag gevaarlijke stoffen DSV vormt geen gevaar voor omgeving

Internationaal distributiecentrum DSV in Tholen (foto: Omroep Zeeland)

De Thoolse partij was ongerust over de opslag van gevaarlijke stoffen in het magazijn van DSV op bedrijventerrein Welgelegen in Tholen-Stad, met name voor de bewoners in de nabijgelegen woonwijk Dalempolder. Het college schrijft dat die zorgen niet nodig zijn. "Er zijn geen onaanvaardbare risico's aan de orde ten aanzien van de omgeving", staat in een van de antwoorden.

Het college trekt die conclusie uit een onderzoek dat bij de aanvraag is ingediend. Behalve dat er geen directe gevaren voor nabijgelegen woonwijken zijn, concludeert het college ook dat er "geen relevante effecten op flora en fauna in de omgeving te verwachten zijn".

Kans op slachtoffers bij calamiteit

PvdA/GroenLinks, maakte zich vooral zorgen na het lezen van een rapport dat door burgemeester en wethouders is verstrekt aan raadsleden. In dat rapport staat dat er voor meer dan tien ton aan gevaarlijke stoffen opgeslagen ligt. In het rapport staat ook dat er maximaal 73 slachtoffers kunnen vallen als er een calamiteit voordoet bij het bedrijf.

De kans dat dat gebeurt, acht het college klein. "Omdat de kans bepaald is op 0.0000000044 per jaar, achten wij de kans dat een dusdanig ongeval ontstaat nihil. De VRZ heeft dan ook een verklaring van geen bezwaar afgegeven."

Wijziging in bestemmingsplan

Raadsleden Jacques Dekkers en Jan Heshof van PvdA/GroenLinks vroegen zich daarnaast af waarom het bestemmingsplan, waarmee DSV toestemming kreeg voor de opslag van gevaarlijke stoffen, werd gewijzigd. Het college stelt op de hoogte te zijn geweest van de wens van DSV om gevaarlijke stoffen op te slaan en zegt dat er een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan was opgenomen. Dat wordt gedaan bij nieuwe ontwikkelingen die nog niet helemaal duidelijk zijn bij het opstellen van het plan.

Raadslid Heshof verdacht het college ervan dat bij de bouw van het magazijn afspraken zijn gemaakt over de opslag van gevaarlijke stoffen, maar dat wordt ontkend. "Er zijn geen toezeggingen gedaan", is te lezen in het antwoord. Het college zou alleen mondeling aangegeven hebben dat een verzoek voor opslag van gevaarlijke stoffen goed onderbouwd moet worden.

