Terneuzense huisarts: 'Ouderenzorg sluit niet aan bij behoeften van ouderen'

'Ouderenzorg kan anders worden ingericht'. (foto: ANP)

"Ik denk dat we beter kunnen", zegt de Terneuzense huisarts in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer. Hij ziet dat er steeds meer ouderen bijkomen en dat het tegelijkertijd steeds moeilijker wordt om wijkverpleegkundigen en dokters te vinden. "Een gebrek aan mensen en een gevolg van bezuinigingen. Samen moeten we kijken hoe we de ouderenzorg op een andere manier in gaan vullen."

Niet uit de verf

Het heeft zijn voorkeur om ouderen thuis te laten wonen. "Maar ze moeten ze wel voor zichzelf kunnen zorgen. En dat lukt minder goed naarmate je ouder wordt, dus daar is hulp bij nodig. Maar de overheid heeft een stapje teruggedaan en de participatiemaatschappij komt niet goed uit de verf."

Het is nooit te laat. We willen dat mensen zo lang mogelijk thuisblijven, maar dat moet wel met hulp. Anders zijn er elke dag zorgen bij partner en andere familieleden." Guus Jaspar, huisarts.

Jaspar, die ook een column over dit onderwerp schreef in Medisch Contact, ziet kansen om het roer om te gooien in de ouderenzorg. "Het is nooit te laat. We willen dat mensen zo lang mogelijk thuisblijven, maar dat moet wel met hulp. Anders zijn er elke dag zorgen bij partner en andere familieleden. Ouderen die dat nodig hebben moeten daar waar het niet lukt ondersteuning krijgen, zodat ze het wel vol kunnen houden. Maar de ondersteuning thuis lukt vaak niet omdat de hulp er niet is of omdat het mantelzorgen te zwaar is. Wat mij betreft zou een woonzorg-vorm ideaal zijn. Een plek waar je als oudere als dat nodig is hulp krijgt en voor de rest je zelfstandigheid kunt behouden."

Oplossen voordat het crisis wordt

De eerste stap volgens Jaspar: out-of-the-box denken met iedereen die bij de ouderenzorg betrokken is. "We moeten gaan samenwerken, kijken naar wat er in de regio voorhanden is om ouderen te ondersteunen. Hoe kunnen we oplossingen bedenken voor mensen voordat het crisis wordt?"

Voor het tekort aan huisartsen en andere zorgspecialisten moet Zeeland iets aan zijn imago doen, denkt Jaspar. "Waarom willen mensen niet naar Zeeland komen? Het is hier hartstikke goed. Maar op korte termijn moeten we kijken naar de dokters en specialisten die we wél hebben. Hoe kunnen we die zo goed en slim mogelijk inzetten? We moeten in oplossingen denken, want Zeeland vergrijst steeds meer. We moeten een andere manier van werken bedenken zodat we voor onze mensen kunnen zorgen."

Den Haag

Hij heeft er vertrouwen in dat minister voor medische zorg Tamara van Ark het probleem wil aanpakken. "Het nieuwe kabinet zal hier heel duidelijk beleid op moeten maken. Tamara van Ark wil met alle betrokkenen rond de tafel gaan zitten om dit toekomstbestendig te gaan organiseren. Zodat iedereen de zorg krijgt om bij voorkeur zelfstandig met hulp te blijven leven."

Huisarts Guus Jaspar over de ouderenzorg in Zeeland.

