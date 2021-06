GroenLinks tegen plan eigen college: Steun voor Nollebosplan brokkelt af

GroenLinks en Vlissingen is tegen de plannen voor het Nollebos. (Jeroen Portier staat links op de foto) (foto: Omroep Zeeland)

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van het afhaken van GroenLinks, en of het voorstel daardoor geen meerderheid meer heeft in de gemeenteraad. Een aantal oppositiepartijen gaat zeker tegenstemmen. Andere fracties beraden zich nog, volgens Portier. Het plan voor het Nollebos waarover binnenkort gestemd wordt, is al een compromis.

De bevolking van Vlissingen heeft de afgelopen jaren fel geprotesteerd tegen plannen om een hotel en honderden vakantiehuisjes in het Nollebos neer te zetten. De plannen waren afkomstig van restaurant De Kanovijver en Saunapark Swaenenburgh, die wilden uitbreiden om levensvatbaar te blijven. Onder druk zijn de vakantiehuisjes geschrapt, en ligt er nu een voorstel voor een hotel bij de sauna, en verplaatsing van De Kanovijver naar een andere plek in het Nollebos.

Niet in dank afnemen

De fractievoorzitter beseft dat de andere collegepartijen, LPV, PSR, 50PLUS en SP het zijn partij niet in dank afnemen dat GroenLinks tegen het collegevoorstel stemt. "Maar wij hebben bij de vorming van het college in 2018 duidelijk aangegeven dat wij nieuwe voorstellen voor het Nollebos pas zouden beoordelen als die op tafel zouden liggen. Andere collegepartijen wisten waar ze aan toe waren met GroenLinks wat betreft het Nollebos."

Portier gaat er zelf van uit, dat het college van burgemeester en wethouders nu niet zal opstappen. "Het is niet de bedoeling van GroenLinks om het college te laten struikelen. Het Nollebos is maar één van de dossiers in de Vlissingse politiek."

Eén van de protestacties tegen bebouwing van het Nollebos in Vlissingen. (foto: oz)

GroenLinks vormt in Vlissingen een college met de Lokale Partij Vlissingen (LPV), de Partij Souburg-Ritthem (PSR), 50PLUS en de SP. Het dossier Nollebos zit in de portefeuille van wethouder Rens Reijnierse van 50PLUS, maar een voorstel van een wethouder komt altijd namens het hele college.

Hotel en parkeergarage

Omstreden plannen voor de bouw van honderden vakantiehuisjes in het Nollebos en het aangrenzende Westduinpark zijn al uit de plannen verdwenen, maar dat is voor GroenLinks niet genoeg. "In de plannen is nog steeds sprake van een hotel met meerdere verdiepingen met een fikse parkeergarage voor 250 auto's. We willen gewoon helemaal geen bebouwing van het Nollebos", aldus Portier.

'Rug recht houden'

Ondanks dat het collegevoorstel dus mede afkomstig is van GroenLinks-wethouder Els Verhage, gaat de GroenLinks-fractie tegenstemmen. "We hebben tijdens de gemeenteraadsverkiezingen drie jaar geleden een sterk punt gemaakt tegen bebouwing van het Nollebos; dan kun je nu niet opeens vóór gaan stemmen. Dan moet je je rug recht houden."