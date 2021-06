Zeeuws Meisje Naomi (19) blaast jury van de sokken in I Can See Your Voice

Zeeuws Meisje - zo heet Naomi van Rie in het tv-programma - stootte gisteren via een vlekkeloze playbackronde door naar de zogenoemde videoronde en mocht uiteindelijk een duet zingen met Berget Lewis. De juryleden bleken vervolgens niet in staat om in hun stoelen te blijven zitten bij hun versie van Ain't No Mountain High Enough, de soulklassieker die vooral bekend is in de uitvoering van Marvin Gaye en Tammi Terrell.