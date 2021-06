Extra journalisten om de lokale Zeeuwse journalistiek te versterken

Omroep Zeeland

De samenwerking tussen de lokale omroepen, de regionale omroep en de NOS is een uitwerking van plannen van minister Slob (media). Hij stelde 4,5 miljoen euro beschikbaar. Via het project gaan in het hele land zestig extra journalisten aan de slag.

Lokale omroepen

De zes verslaggevers in Zeeland berichten over lokale politiek in alle dertien gemeenten. Ze zijn gestationeerd bij RTV-Scheldemond, Omroep Hulst, Omroep Tholen, Streekomroep De Bevelanden, GO-RTV, Walcheren FM en Radio Schouwen-Duiveland.

Meer behoefte aan nieuws

Hoofdredacteur Edwin de Kort van Omroep Zeeland is blij met het nieuwe project, dat minstens een jaar duurt. "Juist in deze coronatijden zien we dat behoefte aan nieuws en informatie is toegenomen. Regionaal en lokaal nieuws is dan ook van groot belang om de inwoners van Zeeland goed te informeren. We wilden al langer onze journalistieke krachten bundelen met alle lokale en streekomroepen in Zeeland. Dankzij de komst van deze professionele journalisten kan dat nu ook".

Hopelijk een vervolg

Directeur Monique Schoonen van Omroep Zeeland hoopt dat het project een vervolg krijgt. "Met de versterking van de lokale journalistiek in Zeeland vervullen we een lang gekoesterde wens. We verwachten en hopen dat het nieuwe kabinet opnieuw geld hiervoor vrijmaakt. Zodat we niet alleen voor een jaar maar ook voor de jaren die voor ons liggen er financiële ruimte is om deze extra journalisten in te zetten voor Zeeland".