Directeur Intervence heeft 'dubbele gevoelens' over overnamebesluit

Sira Kamermans heeft samen met haar medewerkers en de gezinnen en kinderen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Intervence het afgelopen jaar in een achtbaan gezeten. Van het opsplitsen van Intervence in drie verschillende jeugdbeschermingsorganisaties naar het overnamebesluit dat gisteren definitief werd.

Medewerkers houden baan

Kamermans: "Het is een dubbel gevoel. Het is fijn dat er nu duidelijkheid is voor alle werknemers. Dat zij hun baan houden, dat er continuïteit is voor hen en de kinderen. JB west is ook een goede organisatie."

Tegelijkertijd is het ook naar en zuur: "Het afgelopen jaar was ook heel schadelijk. Medewerkers vertrokken vanwege de onzekerheid die speelde. Daardoor waren er veel wisselingen van gezinsmanagers."

Verwaarlozing

Gezinsmanagers zijn de medewerkers van Intervence die een gezin begeleiden in de hulp. Vaak doen ze dat op verzoek van de rechter. Zij zijn het vaste aanspreekpunt voor kind en gezin die dan vaak al jaren te maken hebben met ernstige problemen, zoals bijvoorbeeld mishandeling of verwaarlozing.

Alle gemeenteraden zijn akkoord met de overname van Intervence door JB West (foto: Omroep Zeeland)

Een overname in plaats van splitsing had altijd al de voorkeur van Kamermans en haar organisatie. "Overname waarborgt het beste de continuïteit van de zorg."

Wrang

Wrang is het wel dat JB west zaken voor elkaar krijgt, die Intervence eerder niet voor elkaar kreeg, zegt Kamermans. Bijvoorbeeld afspraken over het aantal zaken dat de organisatie minimaal krijgt en ook de garantie dat JB west voor meerdere jaren jeugdbescherming mag regelen in Zeeland.

Maar Kamermans kijkt ook vooruit: "Het komende jaar zal rust brengen. Maar het wordt voor de medewerkers weer een pittig jaar, nu ze gaan werken voor en in een nieuwe organisatie."