Julia wil met zelf opgeleide paarden de dressuurtop halen

Bouthoorn timmert aan de weg met de achtjarige ruin Impression en de negenjarige ruin S-klasse. "Dat zijn echt mijn paarden voor de toekomst." Ze probeert - waar mogelijk - mee te doen aan internationale wedstrijden. Zo werd Bouthoorn in februari nog tweede met S-klasse in de rubriek Prix St. Georges op een internationaal concours in Le Mans in Frankrijk. In Hongarije werd Bouthoorn begin mei tweede (met S-klasse) en vierde (met Impression) in de rubriek Intermediaire I.

Ik ben niet letterlijk geboren op een paard, maar het scheelde niet veel." Julia Bouthoorn

Het leven van Bouthoorn speelt al sinds haar geboorte af tussen de paarden. "Het familiebedrijf aan mijn moederskant zit in de paardensport. Van jongs af aan zit ik in de paardensport. Ik kan me niet eens meer herinneren toen ik voor het eerst op een pony stapte. Ik ben niet letterlijk geboren op een paard, maar het scheelde niet veel."

"Ik heb geen paarden gehad waar alles vanzelf ging", vertelt Bouthoorn. "Ik heb ze zelf moeten opleiden, waardoor het meer tijd dan normaal kost om op een bepaald niveau te komen. Dat vind ik wel mooi: ik heb daardoor een betere band met mijn paarden kunnen opbouwen. Ik ben daardoor ook beter geworden als amazone."

Julia Bouthoorn met haar paard S-klasse (foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen periode kwam Bouthoorn uit bij de Young Riders (16 tot 21 jaar). Nu wil ze de overstap maken naar een hogere categorie: U25 (tot 25 jaar). Daarin komen de talenten uit. Om dat te bereiken moet Bouthoorn wel eerst de vereiste scores halen. "We werken er al een tijdje naar toe. Ik denk dat ik binnen nu en twee maanden de stap kan maken."

Talentenplan

Bouthoorn traint bijna dagelijks bij Stal Hexagon in Schore, waar ze begeleiding krijgt van Thamar Zweistra. Ook krijgt ze training van Patrick van der Meer, die in 2012 deel uitmaakte van de Olympische dressuurploeg. "Via het KNHS Talentenplan ben ik bij hem gekomen."

Dit weekend staat het Nederlands kampioenschap in Ermelo op het programma. Zonder Bouthoorn overigens. "Ik hoopte mee te doen, maar de Lichte Tour, waaraan ik mee zou doen, is afgelast. Volgend jaar hoop ik er weer bij te zijn, maar dan bij de U25."

Uiteindelijk wil Bouthoorn in de Grand Prix (hoogste niveau) uitkomen. Ze pakt het stapje voor stapje aan. "Er kan nog zoveel gebeuren tussendoor. Daarom focus ik me nu op mijn eerste doel: het halen van de U25. Daarna kijk ik wel waar we komen te staan."