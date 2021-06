Met deze nieuwe methode spoort de Douane in een handomdraai drugs op in containers

Peter legt uit hoe de OED-methode werkt: "Door middel van een tube gaan we door het rubber van de containerdeur heen. Die tube is een dun pijpje waar een slangetje in zit. Dat slangetje zuigt lucht op uit de container. Die lucht komt via een vacuümpomp in een potje met watten terecht. Die watten ruiken dan naar de geur die zich in de container bevindt. Daar ruikt onze hond aan. Als die dan vervolgens naar een potje met watten blijft staren, weten we dat er drugs in de container zit. We maken daarna alleen de containers open waar drugs in zit."

Veel voordelen

De methode heeft volgens Marco Laar, plaatsvervangend directeur bij de Douane, veel voordelen: "We kunnen het aantal controles substantieel verhogen en we kunnen veel eerder beginnen met de controles. Als een boot nog vaart en wij hebben bijvoorbeeld interesse in een container op die boot, dan zouden we al op zee geurmonsters kunnen nemen."

Douanier Peter met een wattenpotje dat gebruikt wordt bij de OED-methode (foto: Omroep Zeeland)

Daarnaast ontwricht deze methode de logistiek zo min mogelijk: "Doordat containers niet open gemaakt hoeven te worden, hoeft de eigenaar niet lang op ons te wachten. We zien het als een goed middel om de criminele activiteiten te dwarsbomen."

Bovendien is de Douane minder tijd kwijt met de OED: "Met de OED hebben we in drie minuten voldoende geur aan de watten zodat de hond tot een goed resultaat kan komen. De komende tijd gaan we het in gebruik nemen en krijgen we een beter beeld van hoeveel tijd het concreet scheelt."

Laar kan zich niet uitlaten over de nadelen van de OED: "Elke methode heeft voor- en nadelen. Deze methode moet in ieder geval zorgvuldig gebeuren en we zijn dermate enthousiast dat we wel echt vinden dat dit een effectief en efficiënt middel is."

Betrouwbare methode

Volgens Laar is de methode zeer betrouwbaar: "We testen de OED al drie jaar en zijn erg tevreden over de resultaten. Iedere keer wanneer we de gewone controle uitvoeren en we diezelfde controle met de OED doen, zien we dat het raak is. De betrouwbaarheid hebben we enorm getoetst want we willen wel kunnen vertrouwen op het instrument. Dat is gelukkig het geval."