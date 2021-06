Twee jaar geëist tegen jaloerse ex die nieuwe vlam met honkbalknuppel sloeg

De verdachte hoorde twee jaar cel tegen zich eisen wegens poging doodslag (foto: Pixabay)

Hij is al even gescheiden van zijn vrouw, notabene omdat hij zelf een scheve schaats reed, als hij er in september 2019 lucht van krijgt dat zijn ex een date heeft. Volgens de verdachte gebeurt dat op een moment dat zijn ex-vrouw aangeeft, misschien wel weer terug te willen komen bij hem. Er zou ook gesproken zijn over relatietherapie.

Mannelijk bezoek

Desondanks heeft de vrouw een afspraakje met een man in een weekeinde dat de kinderen bij haar ex zijn. De verdachte kan maar moeilijk verkroppen dat zijn ex mannelijk bezoek krijgt en rijdt onder invloed van alcohol naar haar huis in Goes. De kinderen laat hij alleen achter.

Volgens zijn eigen lezing wil hij praten met zijn ex, maar op de vraag van de rechtbank waarom dat om twee uur 's nachts moet, weet hij geen antwoord. Als hij door het raam van zijn ex-vrouw kijkt, ziet hij vier voeten op de bank bewegen. En dan slaan de stoppen door.

Honkbalknuppel

De verdachte bonkt hard op de ramen en pakt een honkbalknuppel uit zijn auto. Zijn ex-vrouw wil eerst de deur niet opendoen, maar bedenkt dat er misschien iets met de kinderen aan de hand is. Als ze opendoet, stormt de man naar binnen en slaat met de honkbalknuppel tegen het hoofd van de aanwezige man.

De man raakt even buiten bewustzijn en er komt bloed uit zijn oor. Ook de vrouw krijgt nog een klap met een hand in haar gezicht. Het mannelijke slachtoffer ziet in de periode daarna dubbel, heeft last van evenwichtsstoornissen en is vermoeid. Hij blijkt te zijn geraakt op zijn slaap.

De officier van justitie ziet de klap met de honkbalknuppel als poging tot doodslag. De verdachte was waarschijnlijk niet voornemens het slachtoffer te doden, maar had wel kunnen weten dat die actie de man fataal kon worden.

Vier mannen

De verdachte verklaarde zichzelf de dagen voorafgaand aan het voorval te hebben opgefokt, maar zei ook dat de honkbalknuppel niet voor deze actie in zijn auto lag. De man had eerder een afspraakje met een vrouw gehad die zei vrijgezel te zijn, maar dat niet bleek te zijn. Toen de man op een mooie dag zijn gras aan het maaien was, stapten vier mannen met knuppels uit een auto en maakten duidelijk dat hij binnenkort aan de beurt was. Uit voorzorg besloot hij toen ook een knuppel in zijn auto te leggen.

Emotieregulering

De verdachte heeft vrijwel alles wat er is gebeurd bekend en is meteen in emotieregulering-therapie gegaan. Ook heeft hij het slachtoffer een schadevergoeding betaald en probeerde hij contact te zoeken met het slachtoffer, die dat overigens niet wilde.

Volgens de behandelaar van de verdachte heeft de man inmiddels een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De officier van justitie put daar hoop uit en kiest er daarom voor om van de twee jaar cel een half jaar voorwaardelijk te geven met een proeftijd van twee jaar.

Niet meer dan poging zware mishandeling

De advocaat van de verdachte vindt die strafeis echter veel te hoog, volgens hem kan poging doodslag niet bewezen worden. Zo sloeg de man niet bewust op het hoofd van het slachtoffer. De advocaat pleitte er daarom voor om het te houden bij een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.