Tropical Zoo in Kwadendamme mag weer open, maar zonder vlinders

Het is bijna een half jaar geleden dat er mensen in de overdekte dierentuin rondliepen. "Het was een rare periode waarin we ook genoeg tijd hadden om inzicht te krijgen in onze kwetsbaarheden en daar hebben we aan kunnen werken", vertelt Antes. Hij is blij dat bezoekers weer kunnen komen en heeft ze iets extra's te bieden. "We hebben niet stilgezeten en een plekje tussen de dierengeluiden en groene bladeren gemaakt voor natuurklassen. Daarnaast hebben we buiten een waterspeeltuin aangelegd zodat we in de hete zomerperiode ook een aantrekkelijke attractie zijn."

Dier 'adopteren'

Financieel was het voor Antes een uitdaging om de periode waarin de Zoo gesloten was door te komen. De dieren moesten gevoerd worden en de verblijven moesten warm blijven. Het lukte met steun van de overheid én door eigen initiatieven. "Mensen konden spreekwoordelijk een dier adopteren en trouwe bezoekers hebben dit gedaan. Zo was er een dame die voor een week voer had gedoneerd en dat is hartverwarmend", zegt Antes.

Jeroen Antes in het natuurklaslokaal van Tropical Zoo (foto: Omroep Zeeland)

Het enige wat lastig uit te leggen blijft, is het ontbreken van de vlinders. "Mensen denken dat die dieren eindeloos blijven leven, maar ze worden maximaal vier weken oud. Vandaar dat we in normale tijden continu bezig zijn met poppen importeren uit Costa Rica. Ondanks dat we inmiddels veel meer dieren hebben, staan we toch bekend als de vlindertuin. We hopen daarom dat het snel weer mogelijk is om ze hier te krijgen, maar dat zijn we momenteel aan het uitzoeken", aldus Antes.

