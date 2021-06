Eindelijk weer een écht wedstrijdje voetballen: Regio Cup voor de jeugd van start

"In plaats van te trainen, gewoon lekker ballen op zaterdag", zegt Richard van den Nieuwenhuijzen, trainer van de JO9-1 van GOES. "Lekker op tijd uit bed en knallen maar." Zijn pupillen speelden de afgelopen maanden alleen maar in oefenwedstrijden tegen clubgenoten. Maar vandaag stond de wedstrijd tegen Luctor/Heinkenszand JO9-1 op het programma en daar was Ahmed heel erg blij mee. "Het is heel fijn dat je gewoon de strijd weer aan kunt gaan." Zijn teamgenoot Hamza is het met hem eens. "Ik had vanochtend echt weer zin om te gaan voetballen."

'Scoren is makkelijk'

Naast de wedstrijd tussen GOES en Luctor/Heinkenszand wordt de wedstrijd tussen SSV'65 JO13-1 en Kapelle JO13-2 gespeeld. Eén van de goals van Kapelle komt op naam van aanvoerder Kenzo. Die de bal keurig in de linkerbovenhoek schoot. "Ik dacht, ik ga een keer mee naar voren en ik schoot hem er gewoon in. Zo makkelijk is het gewoon eigenlijk."

Kenzo heeft het wel gemist om echte wedstrijden tegen andere clubs te spelen. "Ik vond het leuk dat we wel konden blijven voetballen. Training is leuk, maar daar heb je toch minder inzet dan bij wedstrijden. Omdat je daar echt wil winnen."

In Zierikzee speelden MZC J08-3 - Serooskerke/ Veere JO8-2 tegen elkaar (foto: Bart Boot)

De Regio Cup wordt gespeeld in alle weekenden van juni, daarna start de zomerstop. Alle teams van een vereniging tot en met de JO-18 komen in aanmerking voor de Regio Cup. Bij de wedstrijden zijn toeschouwers nog niet welkom.

