'Wapeninleveractie moet discussie over bezit wapens jongeren op gang brengen'

Vier messen die de politie eerder in beslag nam. (foto: Omroep Zeeland)

In andere gemeenten worden wel vaker wapeninleveracties gehouden. Mensen die een wapen in huis hebben, kunnen dat inleveren zonder dat ze daar problemen mee krijgen. Het CDA vraagt het gemeentebestuur waarom er tot nu toe niet zo'n actie in Terneuzen is geweest en of duidelijk is hoeveel steek- en vuurwapens de politie de afgelopen drie jaar in beslag heeft genomen.

Mes in achterzak

"Het is niet zo dat er in Terneuzen om de haverklap worden neergestoken", zegt CDA fractievoorzitter Jos van Ginneken. "Maar mensen die met jongeren werken horen wel dat jongeren erover praten. Zo'n jongere heeft dan een mes en dat brandt dan in zijn achterzak. Wij snappen echt wel dat een geharde crimineel zijn machinegeweer niet gaat inleveren."

Het CDA wil dat sportclubs, scholen en andere maatschappelijke organisaties bij zo'n wapeninleveractie worden betrokken. "We hopen dat er vervolgens een gesprek op gang komt. Dat jongeren horen dat het niet normaal is om met een wapen op zak rond te lopen en dat de actie daardoor een duurzaam effect heeft."