De Koeyer pakt de leiding na eerste proef op het NK dressuur

Jasmien de Koeijer in actie met Esperanza (foto: Jasmien de Koeijer)

Die score was goed voor de overwinning en plaatsing voor de finale, die zondag op de planning staat. Haar percentage was twee procent hoger dan Jessica Poelman en Devenda Dijkstra, die respectievelijk tweede en derde werden. "Ik ben heel erg tevreden, niet alleen omdat ik nu aan de leiding ga bij het NK, maar deze proef gelde ook als observatiemoment voor EK", zegt De Koeyer. "Dus het was ontzettend spannend, maar het is goed gegaan."

De Koeyer kan zondag op voor haar eerste gouden medaille op een NK in de U25-categorie. In 2019 en 2020 pakte ze al eens de zilveren medaille. "Ik kan de winst al ruiken, maar nu is het aan mij om die ook nog binnen te halen. Ik weet waar het nog beter kan."

Para-dressuur

Tessa Baaijens-Van de Vrie werd in de categorie para-dressuur zevende. Nadat ze gister op de achtste plek was geëindigd, verbeterde ze zichzelf vandaag op de tweede dag van het NK. Met een score van 75,415 procent reed ze met haar paard Happy Grace beter dan gisteren, toen ze net boven de 71 procent uitkwam. In het eindklassement werd Baaijens-Van de Vrie zevende. De winst ging naar Rixt van der Horst.

Baaijens-Van de Vrie hoopte mee te mogen naar de Paralympische Spelen, maar vorige maand kreeg ze te horen dat er geen plek voor haar was in de selectie.