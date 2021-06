Nieuwe mensensmokkelmethode: met een zeilboot vanuit een Zeeuwse haven naar Engeland

Op een boot zijn negen illegale Albanezen aangetroffen. (foto: ANP)

Het is uniek dat mensen met een zeiljacht de Noordzee over worden gevaren, zegt woordvoerder Mike Hofman van de Marechaussee. "In mijn herinnering is het één keer eerder gebeurd, vorig jaar vanuit Den Helder. En ja, we controleren daar vrij regelmatig op." In de haven van Hoek van Holland worden regelmatig mensen aangetroffen die illegaal naar Engeland proberen te komen. De controles zijn daar de afgelopen jaren aangescherpt.

Vreemdelingenbewaring

De marechaussee controleerde het zeiljacht rond één uur. Aan boord waren twee schippers, een man van 44 uit Den Oever en een 58-jarige man uit Den Helder. Zij zijn aangehouden. De negen Albanezen, die in de kajuit zaten, zitten in vreemdelingenbewaring. "Zij gaan het vreemdelingentraject in. Misschien vragen ze asiel aan, dat is nog niet duidelijk."

